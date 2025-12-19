Войти
В РФ запатентовали малозаметный ударный БПЛА в составе наземного комплекса

Научно-производственное объединение "Молния"
Научно-производственное объединение "Молния".
Источник изображения: Валерий Агеев

Беспилотник выполнен с использованием стелс-технологий, говорится в описании к патенту

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Молния", известного участием в разработке космического корабля "Буран", опубликовали патент на ударный беспилотник малой заметности в составе наземного комплекса с трехэшелонированной тактикой его применения. С соответствующим документом ознакомился корреспондент ТАСС.

"Задача изобретения заключается в создании автономного ударного БПЛА одноразового применения наземного старта с боевым снаряжением, имеющего возможность поражения широкой номенклатуры объектов, в том числе целей известного типа, с известными координатами, в заданном районе, на значительном удалении от линии боевого соприкосновения", - говорится в описании к патенту.

Согласно документу, изделие выполнено с применением стелс-технологий - трапециевидный граненый фюзеляж, стреловидное высокорасположенное крыло, S-образный воздухозаборник над корпусом и радиопрозрачные материалы в конструкции снижают его радиолокационную заметность.

Кроме того, там уточняется, что дрон может нести как осколочно-фугасные, так и термобарические боевые части, а также способен оснащаться оборудованием для имитации воздушных целей.

Разработчики беспилотника подчеркивают, что для более эффективного применения изделия следует осуществлять пуск комплекса тремя эшелонами. Так, первый является отвлекающим и оснащен имитаторами цели, второй поражает выявленные средства ПВО, а третий уже наносит удар непосредственно по объектам противника.

"Особенностью применения БПЛА является запуск с наземной пусковой установки с помощью стартового порохового ускорителя вдали от линии боевого соприкосновения (ЛБС). В совокупности с последующим полетом на предельно малой высоте (до 100 м) значительно снижается время реагирования вражеских средств обнаружения. Удаленность от ЛБС обеспечивает безопасность личного состава", - отметили авторы патента. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
