Lenta.ru

ВС России получили беспилотники с ИИ

Фото: РИА Новости
Белоусов: Поставки беспилотников с ИИ начали в 2025 году

Вооруженные силы (ВС) России начали получить беспилотники с элементами искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, слова которого приводит ведомство в Telegram.

Он подчеркнул, что внедрению ИИ в войсках следует уделять особое внимание. Новые технологии позволяют повышать эффективность ведения боевых действий и оперативность принятия решений командующими всех уровней.

«В текущем году уже начаты поставки беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта — с автоматическим удержанием цели и автономной навигацией. В следующем году их объемы кратно нарастим», — сказал министр в ходе заседания коллегии Минобороны России.

В августе Центр беспилотных систем и технологий впервые показал на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» дрон-перехватчик «Скворец ПВО». Аппарат с ИИ способен автоматически захватывать цели, а максимальная скорость перехватчика составляет 270 километров в час.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
БПЛА
