В РФ создали первый антидроновый костюм для длительного мобильного передвижения

92
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Его температура сливается с окружающей средой, сообщила компания-разработчик

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Воронежская компания Zavoz.pro разработала маскировочный костюм "Древоч", температура которого сливается с окружающей средой. Инновация не позволяет вражеским дронам с тепловизором обнаружить носителя, сообщил ТАСС разработчик.

"Компания Zavoz.pro, российский разработчик военно-тактической экипировки, объявляет о запуске в серию принципиально нового продукта - универсального антидронового маскировочного костюма "Древоч". Это первый полноценный костюм, предназначенный для непрерывной защиты бойца от визуального и тепловизионного обнаружения при активном передвижении", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что разработка оснащена технологией непрерывной тепловой конвекции (НТК), позволяющей осуществить носителю костюма полное слияние с температурой окружающей среды. "Благодаря системе активной вентиляции и дышащей основе костюм постоянно отводит тепло, а верхний маскировочный слой, выполненный в виде полосок и травы (3D-эффект), не нагревается. Это позволяет быть неотличимым от местности для тепловизионных камер дронов при длительных мобильных передвижениях без перерывов", - сообщили там, отметив, что материал костюма негорюч и устойчив к любым климатическим условиям.

"Костюм предназначен практически для любых родов войск: для подразделений, которым необходима скрытность при длительных переходах, работе на позициях, несении дежурств - это разведка, пехота, части прикрытия, артиллерийские корректировщики, инженерные подразделения", - подчеркнул руководитель инженерной разработки Zavoz.pro Артем Меньшиков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Россия
