Вадим Немков может получить поединок с Фрэнсисом Нганну

155
Немков и Нганну
Вадим Немков и Фрэнсис Нганну.
Источник изображения: UFC

После уверенной победы над Ренаном Феррейрой и завоевания чемпионского пояса PFL в тяжелом весе может сложиться впечатление, что Вадиму Немкову в лиге больше нечего доказывать. Однако за внешним триумфом скрывается куда более сложная ситуация. Несмотря на статус чемпиона и доминирующее выступление в финале, карьера российского бойца рискует столкнуться со стагнацией из-за отсутствия по-настоящему сильных и медийных соперников внутри организации. Если вы хотите получать лучшие коэффициенты на ММА, то можете Бетера скачать на андроид — все виды спорта всегда будут под рукой в удобном приложении.

Главное событие турнира PFL Champions Series 4, прошедшее 13 декабря в Лионе, завершилось полным доминированием Немкова. В бою за вакантный пояс он встретился с мощным и габаритным бразильцем Ренаном Феррейрой. С первых секунд россиянин сделал ставку на борьбу, быстро сократил дистанцию и уже в начале поединка отправил соперника на канвас. В партере Немков действовал хладнокровно и агрессивно, не позволяя бразильцу восстановиться и методично обрабатывал его граунд-энд-паундом. Итогом стала победа удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Вадим финишировал троих соперников подряд — ранее его грэпплинг испытали на себе Бруно Каппелозза и Тимоти Джонсон.

Однако очередной успех лишь подчеркнул проблему, которая давно обсуждается среди матчмейкеров PFL. В тяжелом весе у организации практически не осталось соперников, способных составить Немкову реальную конкуренцию. Дивизион выглядит пустым, а каждая новая защита титула рискует превратиться в формальность. При этом логичный шаг в виде перехода в UFC для Вадима закрыт. Он осознанно продлил контракт с PFL еще на два года, окончательно поставив точку в переговорах с сильнейшим промоушеном мира.

Из действительно громких вариантов внутри лиги выделяется лишь возможный поединок с Фрэнсисом Нганну. Однако и здесь все упирается в позицию самого камерунца. За последние два с половиной года он провел в PFL лишь один бой, как раз против Феррейры, победив техническим нокаутом в первом раунде. Основное внимание Нганну сосредоточено на боксерской карьере и крупных финансовых проектах, а смешанные единоборства для него все чаще выглядят второстепенным направлением.

Тем не менее после победы Немкова в Лионе ситуация неожиданно сдвинулась с мертвой точки. Нганну публично отреагировал на вызов россиянина, дав понять, что готов к поединку. При этом очевидно, что его интерес продиктован прагматичными соображениями. У Фрэнсиса остается всего один бой по контракту с PFL, и он явно стремится как можно быстрее закрыть обязательства перед организацией, чтобы сосредоточиться на более прибыльных возможностях за пределами ММА.

Если же этот бой по каким-либо причинам не состоится, альтернативы выглядят значительно менее привлекательными. Возможна трилогия с Кори Андерсоном, которого Вадим уже побеждал в 2022 году. Также в числе потенциальных претендентов называют иранца Пуйю Рахмани, однако его имя и статус пока не позволяют говорить о действительно звездной защите титула.

Таким образом, Немков оказался в парадоксальной ситуации. Он находится в оптимальном возрасте для тяжелого веса, доминирует над соперниками и владеет чемпионским поясом, но при этом лишен по-настоящему больших вызовов. Возможный бой с Нганну становится для него не просто очередной защитой, а шансом вырваться из комфортной, но ограничивающей среды и доказать свой уровень на фоне одного из самых опасных тяжеловесов современности.

