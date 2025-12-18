Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян обозначил приоритетного соперника на следующий поединок — им должен стать Мераб Двалишвили. По словам россиянина, в лиге рассматривают возможность организовать третий бой между бойцами летом 2026 года. Таким образом, их дилогия может получить логичное продолжение и окончательно расставить точки над i в одном из самых принципиальных противостояний дивизиона. Если вы хотите больше узнавать о новостях смешанных единоборств, то можете на olimp.com скачать aviator — удобное приложение позволит всегда быть в курсе лучших коэффициентов на ММА, бокс и другие виды спорта.

Ян дал понять, что промоушен уже обсуждает варианты матчмейкинга и сроки возможного реванша. При этом сам Двалишвили заинтересован выступить раньше — он хочет драться уже весной. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от позиции руководства UFC. Россиянин выразил готовность подстроиться под выбранную дату и вновь выйти в октагон против грузинского бойца.

История противостояния Яна и Двалишвили уже насчитывает два поединка. Первая встреча состоялась весной 2023 года и завершилась победой Мераба единогласным решением судей. Во втором бою, прошедшем 6 декабря в главном событии турнира UFC 323, практически никто не верил в успех россиянина — слишком доминирующим было выступление грузина в первом поединке. Тем не менее Ян полностью перевернул игру и уже сам доминировал над соперником все пять раундов. На этот раз судьи также были единодушны, отдав победу российскому бойцу, который вернул себе чемпионский пояс.

Победа Яна в реванше получила высокую оценку со стороны экспертного сообщества.

Известный российский боец ММА Иван Штырков отметил, что во втором бою Петр сумел навязать сопернику неудобный стиль и полностью контролировал ход поединка. По его мнению, Двалишвили оказался не тем борцом, который способен надолго удерживать Яна в партере, а стойка и работа по корпусу сыграли ключевую роль в исходе боя. Активные удары по корпусу заметно снизили функциональное состояние Мераба, что лишило его привычной выносливости и давления.

Россиянин продемонстрировал тактическую зрелость и умение адаптироваться по ходу поединка, что и позволило ему переломить ход противостояния после неудачи в первом бою. При этом Штырков подчеркнул, что, несмотря на поражение, Двалишвили заслуживает уважения за свои предыдущие выступления и защиты титула.

На фоне разговоров о третьей встрече с Двалишвили Ян также высказался о возможном реванше с Шоном О’Мэлли. Речь идет о турнире, который планируется провести в Белом доме летом следующего года. Первый поединок Яна и О’Мэлли состоялся осенью 2022 года и завершился раздельным решением судей в пользу американца — результат, который до сих пор вызывает споры среди болельщиков и специалистов. Сам Ян отметил, что идея выступить на столь символичной арене вызывает у него особый интерес, несмотря на неоднозначное отношение его команды к такому формату.

Таким образом, ближайшие годы для легчайшего дивизиона UFC могут стать определяющими. Возможный третий бой Яна и Двалишвили способен окончательно определить сильнейшего, а потенциальные реванши с другими топ-бойцами лишь подчеркивают высокую конкуренцию в весовой категории и статус Петра Яна как одной из ключевых фигур современного ММА.