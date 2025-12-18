Турки хотят вернуть России систему С-400, утверждает американское агентство

Источник изображения: topwar.ru

Турция очень хочет получить американские истребители пятого поколения F-35, но для этого ей придется отказаться от российских зенитных систем С-400 «Триумф», поставленных на боевое дежурство. И, как утверждает агентство Bloomberg, якобы Анкара хочет вернуть России комплексы в обмен на уплаченные деньги.

То, что Вашингтон давно давит на Анкару в отношении закупки российских зенитных комплексов С-400, ни для кого не секрет. По последним данным, американцы предлагают туркам отказаться от «Триумфов», обещая взамен снятие санкций с турецкой оборонной промышленности, возвращение Турции в производство F-35, а также поставку «самых передовых» самолетов, то есть опять же F-35, от которых турки отказаться никак не могут, несмотря на разработку собственного самолета.

По имеющейся информации, Эрдоган специально прилетел в Ашхабад, где с визитом был Путин, чтобы обсудить этот вопрос. Якобы турецкий лидер пообещал вернуть комплексы в обмен на деньги или другие формы взаимозачетов, в том числе поставки российского газа по более низким ценам и т.д.

Так это или нет, мы достоверно не знаем, но факт давления американцев на турок в отношении С-400 неоспорим. Фактор Эрдогана мы тоже все знаем, он все время пытался усидеть на нескольких стульях. Страдания турок по F-35 тоже всем известны, хотя наши предлагали им Су-57. Но Турция все же страна НАТО, так что как волка не корми, а он в сторону леса смотрит.

С другой стороны, Bloomberg — это агентство, в последнее время уличенное в многочисленных фейках. В общем, верить или нет — на ваше усмотрение.