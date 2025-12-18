Эксперт Михайлов: возможности С-500 недосягаемы для конкурентов РФ в сфере ОПК

Военный специалист подчеркнул, что в перспективе система С-500 будет способна перехватывать новые гиперзвуковые ракеты государств НАТО, которые еще разрабатываются

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Тактико-технические характеристики зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" сейчас недостижимы для военно-технических конкурентов России. Такое мнение ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Таких систем с ракетами большой дальности, как С-500, просто нет у наших потенциальных противников. У них есть комплексы большой дальности, которые в целом обеспечивают перехват различных типов наступательных вооружений, но тактико-технические характеристики, которые имеются у "Прометея", пока еще являются недосягаемыми для наших ближайших военно-технических конкурентов", - сказал он.

Военный специалист подчеркнул, что в перспективе система С-500 будет способна перехватывать новые гиперзвуковые ракеты государств НАТО, которые еще разрабатываются.

Он отметил, что "Прометей" также является системой противокосмической обороны. "У комплекса обнаружение цели до 600 километров, поражение цели зенитными управляемыми ракетами до 500 километров, причем не только баллитических, но и аэродинамических целей, как сверхзвуковые самолеты, стоящие на вооружении сторон НАТО, различные типы ракет. А самое главное - это ракеты средней дальности и низкоорбитальные спутники, которые занимаются разведкой и связью", - уточнил Михайлов.

"В вопросе противоракетной обороны, здесь все-таки США, как и НАТО в целом, серьезно отстает от России. И, когда мы поставили на вооружение С-500, это стало для американского ОПК еще одним очень важным вызовом", - добавил эксперт.

17 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на итоговой коллегии военного ведомства, что первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, заступил на боевое дежурство.