«Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации.

В среду Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии министерства обороны, на котором подвел итоги уходящего года в рамках СВО и обозначил стратегические приоритеты в укреплении Вооруженных Сил. Президент заявил, что армия завоевала и удерживает стратегическую инициативу, освободив с начала года более 300 населенных пунктов.

По его словам, российские войска уверенно продвигаются вперед, "перемалывая" даже подготовленные на Западе и оснащенные современной техникой части противника, а накопленный опыт прорыва глубокоэшелонированной обороны позволяет наращивать темпы наступления на ключевых направлениях.

Также глава государства отметил быструю перестройку ОПК, который наращивает выпуск востребованной продукции. В войска поступают современные ракетные комплексы, беспилотники и робототехника. Особо отмечена эффективность высокоточных авиационных средств поражения, превышающая 80%.

Кроме того, Путин напомнил об успешных испытаниях уникальных комплексов "Буревестник" и "Посейдон". Также российский лидер заявил о предстоящей постановке на дежурство гиперзвукового ракетного комплекса "Орешник". Эти системы, по его словам, обеспечат стратегический паритет России на десятилетия вперед.

Путин особо отметил, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего, стратегического паритета "остаются наши Вооруженные Силы". За время проведения СВО, подчеркнул Путин, "Россия вернула себе статус полного суверенитета" и "стала во всех смыслах этого слова суверенной страной. "Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России", – сказал глава государства.

Отдельно президент высказался о возможном урегулировании конфликта на Украине: "Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться".

Армия будущего

Что касается приоритетов на будущее, то Путин поставил Минобороны семь ключевых задач. В рамках новой Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы продолжится качественная модернизация армии с акцентом на системы ПВО и ПРО, средства РЭБ и беспилотные комплексы во всех средах. Стратегические ядерные силы, играющие ключевую роль в сдерживании, также остаются безусловным приоритетом.

Параллельно будет форсировано внедрение робототехники, информационных технологий и искусственного интеллекта в системы управления и автономные боевые комплексы. Для повышения эффективности войск и разведки продолжится оснащение орбитальной группировки аппаратами нового поколения, что обеспечит защищенную связь, точную навигацию и разведданные.

Четкая реализация Стратегии развития ВМФ до 2050 года должна привести к обновлению флота, а укрепление военно-технического сотрудничества с союзниками – к повышению уровня региональной и коллективной безопасности. Отдельным приоритетом остается расширение соцгарантий для военнослужащих, участников СВО и их семей, включая вопросы медпомощи, реабилитации и обеспечения жильем: "Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку".

"Европейские подсвинки"

Также президент дал несколько внешнеполитических оценок происходящему в отношениях с Европой и США. Он напомнил, что некоторые европейские деятели забыли о своей ответственности, ориентируясь на личные интересы, а потому осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с Россией.

"Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно", – сказал Путин, параллельно приветствовав прогресс в диалоге с администрацией Дональда Трампа и обозначив важность выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с США.

При этом договориться о чем-либо с нынешними европейскими элитами практически невозможно: по его словам, "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации Джо Байдена в надежде "поживиться на развале России". Но сейчас, отметил Путин, есть диалог между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию на Украине.

По словам прехидента, ВСУ проходят через горнило военных действий, но украинская государственность разваливается, а армия деградирует, что "видно по "золотым унитазам" и все большем количестве дезертиров – "только уголовных дел по дезертирству возбуждено на Украине свыше ста тысяч, а количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом".

Доклад министра

В свою очередь министр обороны Андрей Белоусов в ходе коллегии представил системный доклад об итогах 2025 года и задачах на 2026 год. Так, ВС России освободили на треть больше территорий, нежели в прошлом году. Группировка "Север" создает "зону безопасности" в приграничных областях, "Запад" занял Купянск и Красный Лиман, "Юг" ведет бои за Константиновку, а "Восток" продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях.

Боевой потенциал ВСУ снижен на треть, а эффективность ПВО при отражении атак составляет 97%. Объем поставок вооружений в войска вырос на треть, а в боях апробировано более тысячи новых образцов, включая модернизированные БПЛА "Герань-2" и робототехнические комплексы. Все это должно позволить не только сохранить, но и нарастить темпы наступления ВС РФ.

Другими стратегическими приоритетами на следующий год станут завершение формирования Войск беспилотных систем, массовое внедрение технологий искусственного интеллекта, оснащение новой техникой и запуск программы повышения престижа военного образования. Также продолжится активное развитие социальной сферы: расширение системы реабилитации, внедрение электронных жетонов для поиска пропавших без вести и продолжение работы по проактивном предоставлению льгот военнослужащим и их семьям.

Как отмечают эксперты, президент сделал четкий акцент на переходе российской армии от обороны к развитию стратегической инициативы в зоне СВО и наращиванию темпов наступления. На это указывают слова Путина о перемалывании резервов противника, успешном прорыве эшелонированной обороны, освобождении более 300 населенных пунктов и перестройке ОПК.

"Осенняя кампания показала, что стратегическая инициатива удерживалась нами практически по всей линии боевого соприкосновения. В неделю освобождалось на разных участках по 10-15 населенных пунктов, причем все чаще – города. Очевидно, что недалек тот день, когда это будут Димитров (Мирноград), Гуляйполе, Константиновка и другие. Российская армия умеет воевать, она применяет новую тактику, совершенствует оперативное искусство. Практически каждый день мы видим продвижения в создании буферной зоны безопасности", – рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Не менее важно, что в условиях СВО выполняются программы по финансированию новых и прорывных систем вооружений, гарантирующие стратегический паритет. Прежде всего это "Буревестник", "Посейдон" и "Орешник". "Если эскалация пройдет дальше, то у России есть огромная подушка безопасности – наш ядерный комплекс. По факту мы сегодня имеем самое современное ядерное оружие в мире", – подчеркнул Дандыкин.

Кроме того, активно развиваются другие виды и рода войск, в том числе авиация и флот, который получает надводные и подводные корабли. В ходе коллегии говорилось о стратегических приоритетах в развитии армии на следующее десятилетие. "Конечно, происходит развитие семимильными шагами нового рода войск – беспилотных систем. Все названное президентом в комплексе говорит о том, что армия выполняет свои задачи по безопасности государства", – считает спикер.

Принципиально значимы и слова Путина о социальных гарантиях участникам СВО и их семьям.

По мнению эксперта, за последние четыре года в российском обществе изменились ориентиры, "произошло морально-нравственное очищение, особенно на фоне событий в Европе", и снова актуален "вопрос о нашем месте в истории и того, куда мы идем".

В ходе выступления, посвященного внешней политике, президентом был обозначен четкий контраст в оценках перспектив диалога с США и с европейскими странами. Основа этого контраста, как пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай", заключается в том, что "Россия ведет с США взаимоуважительный и относительно равноправный диалог".

"У Европы совсем другая установка. Уже четвертый год европейцы не поддерживают с Россией никаких отношений и не планируют. И в этом вся разница. А в ходе диалога с США обсуждаемые вопросы кажутся нам относительно привлекательными или в целом решаемыми в перспективе", – добавил эксперт.

Политолог также отметил, что, по мнению президента, с нынешним поколением европейской элиты договориться не получится и придется ждать следующего. Таким образом, усиление России, которое выражается в том числе в квадратных километрах освобожденных территорий, является, по его словам, единственно возможным ответом на милитаристскую риторику ЕС.

"При этом Путин дает понять, что считает весьма вероятной смену политической элиты в Европе, а после этого – и возобновление конструктивных отношений с сильной и суверенной Россией", – заключил Ткаченко.

Андрей Резчиков