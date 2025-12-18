На выпускавшем автомобили Mercedes заводе в Финляндии решили делать броневики Sisu.

Финская Valmet Automotive и Sisu Auto подписали соглашение о партнерстве по производству компонентов и сборке автомобилей Sisu GT на финском заводе в Уусикаупунки.

Об этом в среду сообщила компания Valmet Automotive, передает РИА "Новости".

На этом предприятии ранее выпускали автомобили Mercedes, но контрактная сборка прекратилась в нынешнем году из-за завершения договора.

В заявлении Valmet подчеркивается, что решение о запуске нового производства связано с необходимостью Sisu Auto в дополнительных мощностях и стремлением Valmet выйти на оборонный рынок.

Ранее на этом же заводе достигли договоренности о начале производства бронетехники Patria.

Валерия Городецкая