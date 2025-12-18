Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году

Источник изображения: topwar.ru

Российские ВКС в этом году пополнились двумя новыми стратегическими ракетоносцами Ту-160М. Об этом в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

В сегодняшнем выступлении министр обороны поднял тему развития стратегических ядерных сил, но за общими цифрами мы чуть не упустили заявление о пополнении Дальней авиации ВКС РФ двумя новыми стратегическими ракетоносцами Ту-160М. В подробности Белоусов вдаваться не стал, лишь упомянул данный факт.

Воздушно-космические силы пополнились двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160М.

О чем это говорит? О том, что российской промышленности удалось восстановить производство стратегических ракетоносцев, причем не в прежнем виде, а в модернизированном. Ту-160М — это не классический «Белый лебедь». Как пишет военный блогер Борис Рожин (Colonelcassad), в прежнем корпусе скрыта совершенно другая машина с современным оборудованием и вооружением.

Разящий меч возмездия. На борту «сто шестидесятый» несёт десятки тонн вооружения: от бомб до ракет. И самая известная из них – крылатая ракета Х-101. В ядерной версии — Х-102.

Ту-160М — российский стратегический сверхзвуковой ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В базовой версии встал на вооружение в 1987 году. В 2022 году в воздух поднялась новая модернизированная версия Ту-160М. Производство самолетов восстановлено на Казанском авиазаводе.