Наступательное укрепление: Путин оценил итоги года на коллегии Минобороны

Российская армия в 2025-м освободила больше 300 населенных пунктов, а потенциал ВСУ снизился на треть

Уходящий 2025 год стал важным этапом в решении задач СВО: российская армия освободила свыше 300 населенных пунктов, прочно удерживает инициативу на всей линии фронта и может наращивать наступление на стратегически важных направлениях. Об этом заявил Владимир Путин 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны. Тем не менее Москва всё еще готова к решению конфликта путем дипломатии, но если нет — добьется освобождения исторических земель военным путем, подчеркнул он. По оценкам министра Андрея Белоусова, в нынешнем году потенциал ВСУ снизился на треть: потери составили почти 500 тыс. человек и 103 тыс. единиц техники. Глава Минобороны предупредил и о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией: сегодня годовой бюджет альянса составляет $1,6 трлн, но его планируется увеличить до $2,7 трлн.

Обстановка в зоне СВО

Владимир Путин 17 декабря прибыл в Минобороны на расширенное заседание коллегии ведомства. В своем выступлении он подчеркнул, что уходящий год стал важным этапом в решении задач СВО: освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города. Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта и может наращивать темпы наступления, в том числе на стратегически важных направлениях.

— Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащённые современной иностранной техникой и вооружениями, — сказал президент.

В этот же день в здании военного ведомства Владимир Путин наградил медалями «Золотая звезда» Героев России — бойцов, участвовавших в операции по освобождению Северска в Донецкой Народной Республике. Этот итог — результат мужества российских солдат и офицеров, он открывает возможности дальнейшего наступления Вооруженных сил России «на самых ответственных рубежах и направлениях», сказал президент на награждении.

Россия гордится подвигами солдат и офицеров, сражающихся на передовой. Президент пообещал, что государство сделает все для поддержки семей погибших военнослужащих и объявил минуту молчания в память о погибших.

— Наша армия стала совершенно другой. Это касается управления войсками, тактики, стратегии, это касается оснащения, — добавил президент. — Ребята с фронта приехали, знают, что проблем много, но войска совершенно другие и они воёванные. Такой армии в мире больше нет, просто не существует.

В 2025 году действия объединенной группировки войск на треть снизили боевой потенциал ВСУ: украинские силы лишились 103 тыс. единиц вооружения и техники, в том числе 5,5 тыс. западного производства, что в два раза выше показателей прошлого года, уточнил глава Минобороны Андрей Белоусов.

Силовые структуры Украины также потеряли почти 500 тыс. военнослужащих, из-за чего Киев «утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан», продолжил он. По словам министра, ВС РФ удерживают стратегическую инициативу в течение всего года, ведут наступление практически на всех направлениях. Темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза.

— В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала — обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец, и западные кураторы Киева это отчетливо понимают, — сказал министр.

Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман, освобождение которого открывает путь для блокирования Славянска. Группировка «Север» уже освободила крупный приграничный Волчанск и продолжает создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях: это снизило угрозу вторжения в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, отметил глава военного ведомства.

Войска группировки «Днепр» ведут бои на подступах к городу Орехову в Запорожской области. Его освобождение создаст условия для наступления на северо-западе региона.

Российские войска надежно удерживают днепровскую островную зону, отражают попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы.

«Южная» группировка войск заняла мощные укрепрайоны противника — Часов Яр, Курахово и Северск. Сейчас идут бои за Константиновку — ключ к последнему оплоту киевского режима на Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

— Захват этого рубежа позволит завершить освобождение ДНР в короткие сроки, — рассказал министр.

Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, добавил Владимир Путин.

— Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путём. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться, — подчеркнул российский президент.

Ключевой задачей на следующий год министр обороны назвал сохранение и наращивание набранных темпов наступления. В этом году в составе Вооруженных сил сформированы пять дивизий, 13 бригад и 30 полков, а в следующем году предстоит сформировать еще четыре дивизии, 14 бригад и 39 полков. Главным вопросом станет формирование нового рода войск — беспилотных систем. По его словам, в следующем году его предстоит завершить: перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.

НАТО готовится к столкновению с Россией

Сейчас геополитическая напряженность в ряде регионов мира становится критической, заметил президент. Страны НАТО, которые стоят за спиной киевского режима, активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия. Кроме того, масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно. Президент напомнил об истоках конфликта — от развала СССР и до событий 2014-го. Теперь же Запад, начав боевые действия на Украине, в очередной раз хотел развала России, считает Владимир Путин.

— Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, — отметил глава государства. — А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш.

При этом параллельно в Европе людям вбивают в голову страхи о якобы неизбежном столкновении с Россией и повышают «градус истерии». Эти заявления президент России в очередной раз назвал «ложью и бредом». Главы ряда европейских стран руководствуются сиюминутными личными политическими интересами, а не интересами своих народов, подчеркнул глава государства.

По словам главы Минобороны, угрозы военной безопасности за последние три года существенно изменились: НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, ведется подготовка к развертыванию ракет средней дальности, обновлена номенклатура ядерных боеприпасов.

Также повышается оперативность переброски войск альянса к восточному флангу, для чего планируется ввести так называемый «военный шенген». Так неофициально называется проект ЕС, направленный на создание зоны быстрой и беспрепятственной переброски войск и техники через границы стран-участниц.

Кроме того, альянс существенно увеличивает военные расходы. Сегодня его годовой бюджет составляет $1,6 трлн. Но с учетом того, что страны блока планируют довести военные расходы до 5% от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза — до $2,7 трлн.

— Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно открыто заявляли официальные представители блока НАТО, — отметил министр.

Вокруг России складывается непростая военно-политическая обстановка, отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Василий Дандыкин.

— В этой ситуации нам надо уделать самое пристальное внимание развитию Вооруженных сил. Мы нарастим массовый выпуск наших гиперзвуковых систем. Будет усиливаться и ВМФ — на подходе новые АПЛ, обычные подводные лодки и боевые корабли. Сейчас идет насыщение нашей армии роботизированными системами — и речь тут не только о БПЛА разных типов, но и наземных ударных платформах с пулеметами и гранатометами, — сказал он.

За время спецоперации Россия показала свою устойчивость в экономике, финансах, во внутриполитическом положении общества, а также в сфере обороноспособности, заметил Владимир Путин.

— И главное, что произошло за время проведения специальной военной операции, заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета, Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной, — подчеркнул он.

Тем временем государственность и Вооруженные силы Украины наоборот — деградируют, добавил Владимир Путин. Это видно по «золотым унитазам», сказал президент, очевидно намекая на недавний коррупционный скандал в руководстве киевского режима. И по тому, как увеличивается количество дезертиров: оно исчисляется сотнями тысяч.

Состояние и модернизация российской армии

Президент поручил планомерно работать над укреплением Вооруженные сил. В российские войска беспрерывно поступают ракетные комплексы, беспилотники и робототехника, состав ВМФ РФ в этом году пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов, заявил Владимир Путин. В их числе — стратегический ракетоносец «Князь Пожарский».

До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». Владимир Путин вспомнил и успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона» — за счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, они обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед.

— Мы еще будем работать над этим комплексами, мы их будем еще дорабатывать, усовершенствовать, улучшать, но они уже есть, — сказал Владимир Путин. — Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы.

Среди задач, стоящих перед страной, президент назвал модернизацию ВС РФ, поддержание армии РФ в авангарде технологического прогресса, оснащение группировки спутников новыми аппаратами, совершенствование стратегических ядерных сил.

— Итоги 2025 года демонстрируют, что Россия в ходе СВО выстроила устойчивое превосходство по темпам наступления, качеству управления и техническому уровню оснащения войск, что говорит о прочности нашего военного потенциала и способности доводить поставленные задачи до конца, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Это подтверждается существенным ростом поставок вооружения, созданием задела по новым видам оружия и робототехники, а также укреплением системы медицинской и социальной поддержки военных и их семей, что повышает моральный дух армии.

Заложенные на 2026 год планы по наращиванию темпов наступления позволят не только добиваться дальнейших оперативных результатов на фронте, но и сформировать качественно новую, современную и технологичную армию, способную надёжно защитить страну от любых угроз и укрепить статус России как ведущей военной державы, заключил он.

Василиса Ясенева

Роман Крецул