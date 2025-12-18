Войти
Линейка комплексов Калашникова "Куб" удостоилась нацпремии "Золотая идея"

Барражирующий боеприпас "КУБ-Э" производства АО "Концерн "Калашников"
Барражирующий боеприпас "КУБ-Э" производства АО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: АО "Концерн "Калашников"

На конкурс был представлен проект "Разработка линейки комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами", включающий в себя комплексы с УББ "Куб-Э", "Куб-2Э" и "Куб-10Э

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Разработка линейки комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами концерна "Калашников" удостоена премии в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" национальной премии "Золотая идея". Об этом сообщили в концерне.

"Авторский коллектив АО "Концерн "Калашников" удостоен второй премии в номинации "За вклад в области разработки продукции военного назначения" ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества, организованной Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. На конкурс был представлен проект "Разработка линейки комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами", включающий в себя комплексы с УББ "Куб-Э", "Куб-2Э" и "Куб-10Э", - информировали в концерне.

Там напомнили, что премьера комплекса "Куб-Э" состоялась на международной выставке IDEX 2019. Комплексы "Куб-2Э" и "Куб-10Э" впервые экспонировались на IDEX 2025.

"На сегодняшний день от иностранных партнеров получены многочисленные заявки на поставку комплексов "Куб-Э", "Куб-2Э" и "Куб-10Э", а также на организацию их лицензионного производства. В этой связи заключен ряд экспортных контрактов", - подчеркнули в концерне.

Комплексы предназначены для поражения управляемыми барражирующими боеприпасами небронированной военной техники, элементов командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения, стартовых позиций комплексов с беспилотными летательными аппаратами, самолетов и вертолетов вне укрытий на аэродромах базирования, бронетранспортеров противника. 

