Стэнфордский университет призывает убрать «железный занавес» в сфере ИИ

Источник изображения: topwar.ru

Стэнфордский университет подготовил и опубликовал доклад, в котором призывает фактически отказаться от жёсткой конкуренции в сфере ИИ с Китаем, а вместо этого начать полноценное сотрудничество.

В докладе говорится, что китайские модели искусственного интеллекта отличаются открытым исходным кодом и успешно конкурируют с американскими, которые являются в основном проприетарными (не являющимися в полной мере свободными в использовании).

Из доклада:

Мы призываем американские компании из сферы разработки ИИ начать взаимодействие с китайскими коллегами для дальнейшего развития ландшафта искусственного интеллекта.

Учёные Стэнфорда бьют тревогу относительно того, что если такое взаимодействие не наладить сейчас, то в конечном итоге могут сформироваться «две отдельные Вселенные ИИ, каждая из которых будет лишена возможности контактирования с другой». По сути, речь идёт о попытке преодоления «железного занавеса» в мире искусственного интеллекта.

На данный момент американские и китайские системы ИИ разительно отличаются не только в технологическом плане, но и в оценках фактов, событий, подходов к их анализу. Доходит до того, что ИИ «производства» США и «производства» КНР могут выдавать диаметрально противоположные результаты, особенно если дело касается аспектов истории, политики, политологии и даже экономики.

Из доклада:

Статус США как ведущей державы в сфере ИИ не означает, что американским компаниям не следует избегать взаимодействия с китайскими лабораториями, учёными и политиками, учитывая широкий спектр проблем управления искусственным интеллектом.

Отмечается, что замыкаться «в себе» не вариант, иначе технологическое лидерство США, которое и сейчас уже под сомнением, может окончательно развеяться.

При этом не обсуждается вопрос, а согласен ли на такое сотрудничество с американцами Китай.

