ВМС Швеции: танкеры «теневого флота» России охраняют бойцы ЧВК

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждают представители ВМС Швеции, теперь танкеры так называемого «теневого флота», при помощи которых транспортируется российская нефть, охраняют вооруженные люди в военной форме, предположительно являющиеся сотрудниками ЧВК.

Как пишет Sveriges Television, на борту некоторых танкеров, замеченных в Балтийском море, находились вооруженные люди. Этот факт чрезвычайно обеспокоил шведских военных. Кроме того, отмечается, что Балтийский флот ВМФ России значительно расширил свое присутствие в Финском заливе и в значительной части остальной акватории Балтийского моря, особенно в нескольких специальных зонах, прилегающих к фарватерам. Предположительно, эти маневры также направлены на защиту нефтяных танкеров.

При этом стоит отметить, что, учитывая искреннее негодование, с которым шведские ВМС восприняли появление на борту нефтяных танкеров вооруженной охраны, не исключено, что планировались новые захваты шведскими и прибалтийскими военными российских судов, однако теперь по понятным причинам от подобного сценария придется отказаться. Наличие на танкерах вооруженной охраны, по всей видимости, охладило пыл даже самых воинственных прибалтов и скандинавов.

Практика вооруженного сопровождения торговых судов не нова и применялась ранее, например, у берегов Сомали, где в свое время местные пираты так же, как сейчас натовские военные, захватывали проходивший морской транспорт.