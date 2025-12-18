Войти
Военное обозрение

ВМС Швеции: танкеры «теневого флота» России охраняют бойцы ЧВК

166
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как утверждают представители ВМС Швеции, теперь танкеры так называемого «теневого флота», при помощи которых транспортируется российская нефть, охраняют вооруженные люди в военной форме, предположительно являющиеся сотрудниками ЧВК.

Как пишет Sveriges Television, на борту некоторых танкеров, замеченных в Балтийском море, находились вооруженные люди. Этот факт чрезвычайно обеспокоил шведских военных. Кроме того, отмечается, что Балтийский флот ВМФ России значительно расширил свое присутствие в Финском заливе и в значительной части остальной акватории Балтийского моря, особенно в нескольких специальных зонах, прилегающих к фарватерам. Предположительно, эти маневры также направлены на защиту нефтяных танкеров.

При этом стоит отметить, что, учитывая искреннее негодование, с которым шведские ВМС восприняли появление на борту нефтяных танкеров вооруженной охраны, не исключено, что планировались новые захваты шведскими и прибалтийскими военными российских судов, однако теперь по понятным причинам от подобного сценария придется отказаться. Наличие на танкерах вооруженной охраны, по всей видимости, охладило пыл даже самых воинственных прибалтов и скандинавов.

Практика вооруженного сопровождения торговых судов не нова и применялась ранее, например, у берегов Сомали, где в свое время местные пираты так же, как сейчас натовские военные, захватывали проходивший морской транспорт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сомали
Финляндия
Швеция
Проекты
БФ
ЧВК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:57
  • 12239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"