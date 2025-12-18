Основные тезисы выступления Андрея Белоусова на расширенном заседании коллегии Минобороны

ЦАМТО, 17 декабря. Министр обороны России Андрей Белоусов выступил с докладом на расширенном заседании коллегии военного ведомства. Ниже приведены ключевые выдержки из выступления А.Белоусова.

"В прошлом году на заседании коллегии были определены десять приоритетных направлений деятельности Министерства обороны. Они остаются актуальными и на ближайшую перспективу. Сегодня подведем итоги их выполнения и зафиксируем задачи на 2026 год.

Первое приоритетное направление – обеспечение достижения целей специальной военной операции, определенных Верховным Главнокомандующим.

В течение всего года Вооруженные Силы уверенно удерживают стратегическую инициативу, ведут активные наступательные действия практически на всех направлениях. Как отметил Владимир Владимирович, за год освобождено свыше 300 населенных пунктов, более шести тысяч квадратных километров территорий. Это на треть превышает прошлогодние показатели. Причем темпы продвижения группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза.

За этими цифрами стоит качественный результат: освобождена Курская область, ликвидированы важные узлы обороны украинских войск на Донбассе и в Запорожье. В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала: обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец, и западные кураторы Киева это отчетливо понимают.

Остановлюсь на результатах действий группировок войск <…>.

<…> В целом в результате успешных действий Объединенной группировки войск в этом году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил.

Во-первых, они лишились свыше 103 тысяч различных образцов вооружения и военной техники, в том числе порядка 5,5 тысячи западного производства. Это практически в два раза выше показателей 2024 года. В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.

Во-вторых, возможности украинского военно-промышленного комплекса по серийному выпуску военной продукции снижены практически в два раза. К слову сказать, эффективность точечных российских ударов составляет около 60 процентов, что на порядок выше эффективности украинских ударов по российской территории.

В-третьих, выведены из строя более 70 процентов ТЭЦ, а также более 37 процентов ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более чем в два раза. Это также самым прямым образом сказалось на возможности Украины оказывать сопротивление <…>.

<…> Важнейшую роль в успешном выполнении боевых задач играют ритмичные поставки вооружения и военной техники. Объем поставок в войска основных образцов вооружения, военной техники и боеприпасов в текущем году по отношению к 2024 году возрос на треть.

Благодаря этому, несмотря на ведение высокоинтенсивных боевых действий, обеспеченность Объединенной группировки войск не только не снизилась, но даже возросла на шесть процентных пунктов: она доведена до 92 процентов, а в подразделениях на передовой – до 80 процентов.

Практически закрыты потребности войск в самолетах и вертолетах, артиллерийском вооружении, технике тыла, медицинской технике. В значительной степени решена прежняя проблема нехватки артиллерийских снарядов.

В то же время в следующем году необходимо завершить работу по восполнению некомплекта средств РЭБ, особенно в тактическом звене зенитных управляемых ракет, радиолокационных станций и средств контрбатарейной борьбы.

Специальная военная операция дала толчок развитию новых видов оружия и боевых систем. В этом году более тысячи образцов прошли апробацию в боевых условиях, в том числе беспилотные летательные аппараты новой модификации "Герань-2" с усовершенствованной системой наведения, барражирующие боеприпасы, FPV-дроны на оптоволокне, огневой наземный робототехнический комплекс "Курьер", транспортный "Омич-Огонек" и многие другие.

Хотел бы поблагодарить Министерство промышленности и торговли, руководителей оборонных предприятий и компаний народного ОПК за проделанную работу по оснащению войск.

Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления<…>.

<…> В ходе специальной военной операции существенно изменился характер ведения военных действий. В этом году можно выделить несколько таких особенностей.

Первая особенность – значительный рост применения беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач. Она взяла на себя функцию основной ударной силы. В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны.

Если в прошлом году преимущество по боевому применению тактических беспилотников было на стороне противника, то в августе этого года наступил перелом, а сегодня мы достигли двукратного количественного превосходства над противником. Одновременно расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую.

В этой связи ключевой вопрос – формирование нового рода войск, войск беспилотных систем, о котором говорилось на прошлой коллегии. Здесь достигли следующих результатов.

В авангарде войск стоят отряды "Рубикон". Ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиации. Центр "Рубикон" получил международное признание. Его боевой опыт нашел отражение в публикациях крупнейших международных изданий, в том числе американских и британских, а киевский режим объявил "Рубикон" угрозой национальной безопасности.

В следующем году формирование войск беспилотных систем предстоит завершить, перейти от выполнения отдельных задач группами и расчетами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.

Необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск по всем специальностям, которые задействованы в применении беспилотных систем, пропустить через эту систему подготовки несколько десятков тысяч человек. Основные усилия сосредоточить на привлечение молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям. С этой целью начали применять новую форму контракта с хорошими мотивирующими условиями.

Потребуется также оснастить войска беспилотных систем новыми видами помехоустойчивых разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе с искусственным интеллектом, а также наземными станциями управления, ретрансляторами, автономными источниками питания и средствами связи.

Вторая особенность ведения военных действий – попытки противника сдержать темпы нашего наступления за счет создания так называемой линии дронов. Это 10–15-километровая зона, в которой все подлежит уничтожению за счет эшелонированного применения беспилотных систем различного назначения.

Упреждая действия противника, российские войска совершенствуют тактику, способы и приемы своих действий. Увеличивается скорость передвижения подразделений до переднего края, усиливается их защита от беспилотников.

Это требует дополнительного обеспечения современными мобильными средствами передвижения. В текущем году в войска поставлено более 38 тысяч мотоциклов, квадроциклов и багги. Это в десять раз больше, чем в прошлом году. В следующем выйдем на практически полную укомплектованность войск в этих средствах.

Особое место в защите штурмовых групп от БПЛА противника занимают так называемые окопные средства РЭБ, подтвердившие свою эффективность. Это такие средства, как "Оберег", "Пероед", "Силок", "Соседка" и другие.

С начала года на передовую поставлено свыше 130 тысяч комплексов, что в 6,5 раза больше, чем в прошлом году. Тем не менее, необходимо продолжить насыщение подразделений на линии боевого соприкосновения эффективными средствами и тактическими РЭБ. Это одна из ключевых задач следующего года.

Далее. Изменения условий вооруженной борьбы требуют перестройки системы материально-технического обеспечения в части снабжения, логистики и ремонта вооружения и техники.

Во-первых, в текущем году в целом решена задача защищенности арсеналов, мест хранения вооружения, топлива и техники. В следующем году необходимо завершить формирование многоуровневой системы хранения. Для повышения гибкости и оперативности поставок завершить первый этап цифровизации учетных процессов материально-технического обеспечения.

Во-вторых, для подвоза на передовую боеприпасов и материальных средств начали активно применяться мотовездеходы, воздушные и наземные робототехнические комплексы. Если в прошлом году это имело разовый характер, то в текущем году ими уже доставлено на передний край более 12 тысяч тонн различных грузов, а в 2026 году данный показатель необходимо нарастить как минимум в два раза. Также предстоит решить вопрос защиты путей подвоза за счет применения антидроновых сетей.

В-третьих, что касается ремонта. В этом году исправность вооружения и техники поддерживалась на уровне не ниже 98 процентов. Полностью оправдала себя практика применения выездных бригад для оперативного восстановления высокотехнологичных образцов вооружения и техники. В текущем году ими возвращено в строй 92 процента единиц поврежденной техники – это на десять процентов больше, чем в прошлом году.

Третья особенность ведения боевых действий – качественное повышение роли информационной осведомленности в тактическом и оперативных звеньях. Начали работу в этом направлении. В войска внедряется система "Свод".

Должностные лица – от взвода до соединения – будут находиться в едином защищенным информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки.

В текущем году успешно завершили опытно-боевую эксплуатацию данной системы в группировке войск "Центр", а к сентябрю 2026 года необходимо обеспечить поэтапное внедрение системы "Свод" во все группировки войск.

Четвертая особенность ведения боевых действий – наращивание интенсивности и масштабов ударов противника беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами вглубь российской территории. В начале года противник в среднем задействовал полторы тысячи дальних БПЛА в месяц, а начиная с мая их число постепенно возросло до 3700. Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97 процентов.

Необходимо продолжить оснащение рубежей противовоздушной и противоракетной обороны эффективными средствами обнаружения и поражения дальних беспилотников и крылатых ракет. Прежде всего это касается боевых машин "Панцирь" и других зенитных ракетных комплексов ближней и средней дальности, а также радиолокационных станций, показавших свою эффективность.

Далее. Начали развертывание качественно нового сегмента системы ПВО, основанного на FPV-перехватчиках, их применение доказало свою эффективность. В первом полугодии 2026 года необходимо завершить формирование и оснащение расчетов этим видом оружия.

Продолжим создание мобильных огневых групп, обеспечивая их самыми эффективными средствами поражения такими, как ПЗРК "Верба", зенитными комплексами "Зубр" и "Цитадель", обеспечим армейскую авиацию новыми средствами поражения БПЛА.

Отдельно хотел бы остановиться на существенном повышении роли региональных штабов в обеспечении комплексной защиты территорий от беспилотников. Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО в соответствии с недавним поручением Президента Российской Федерации.

В целом результаты проведения специальной военной операции показывают, что мы опережаем противника в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы. Это преимущество необходимо сохранить, тем самым создав условия для дальнейших наступательных действий и достижения целей специальной военной операции. Сегодня такие условия полностью созданы<…>.

<…> Второе приоритетное направление работы Министерства обороны – модернизация Вооруженных Сил в долгосрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития инновационных технологий.

Анализ военно-политической обстановки показывает, что угрозы военной безопасности за последние три года существенно изменились. Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы, ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности, обновлена номенклатура ядерных боеприпасов, модернизируется противовоздушная и противоракетная оборона, меняется система мобилизационного развертывания. Повышается оперативность переброски войск альянса к восточному флангу, для чего планируется ввести так называемый военный шенген.

Существенно увеличиваются военные расходы. Сегодня годовой бюджет альянса составляет 1,6 триллиона долларов. С учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза – до 2,7 триллиона долларов.

Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно открыто заявляли официальные представители блока НАТО. Не мы угрожаем – нам угрожают.

В соответствии с существенными угрозами военной безопасности осуществляется строительство современных и высокотехнологичных Вооруженных Сил. Остановлюсь на наиболее важных моментах.

Во-первых, особое внимание уделяется развитию стратегических ядерных сил. Это ключевой элемент сдерживания агрессии против нашей страны. Для повышения их боевых возможностей в состав их морской компоненты в текущем году принят, как уже говорилось, атомный подводный крейсер класса "Борей-А" "Князь Пожарский", вооруженный ракетами "Булава". Продолжается строительство еще двух подводных лодок данного типа.

Воздушно-космические силы пополнились двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160М. В РВСН продолжается перевооружение на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс". Как отметил Владимир Владимирович, до конца года на боевое дежурство будет поставлен подвижный грунтовый ракетный комплекс с ракетами средней дальности "Орешник".

Во-вторых, осуществляются организационные изменения, обеспечивающие повышение уровня управляемости, мобильности и автономности действий соединений и воинских частей сил общего назначения.

Всего в составе Вооруженных Сил в этом году сформированы пять дивизий, 13 бригад и 30 полков, а в следующем году предстоит сформировать еще четыре дивизии, 14 бригад и 39 полков. Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей армейского и дивизионного комплектов Ленинградского и Московского военных округов.

В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500, способной поражать цели в ближнем космосе.

В Военно-Морском Флоте начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру. Уже две бригады переформировываются в дивизии, а в следующем году – еще две.

Важнейший вопрос – оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и техникой. В этом году завершили определение параметров Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы. Новая ГПВ-36 базируется на четырех основных принципах.

Во-первых, это четкое выделение приоритетов. К высокоприоритетным системам отнесены вооружения, которые будут определять перспективный инновационный облик Вооруженных Сил.

Это стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управление, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях. На высокоприоритетные системы приходится почти половина всех расходов на ГПВ.

Во-вторых, построение ГПВ исходя из требований перспективных боевых возможностей Вооруженных Сил, а не от количества единиц вооружения и техники, как было раньше. Например, в части стратегических ядерных сил – это способность преодолевать противоракетную оборону потенциального противника. В части противовоздушной обороны – отражать удары средств воздушного нападения. В части космической группировки – обеспечивать детальную разведку, высокоскоростную связь, выдавать навигационные данные для применения высокоточного оружия.

В-третьих, синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок вооружения и техники и создание инфраструктуры. Такой подход позволяет планировать не только поставки отдельных видов вооружений, но и весь их жизненный цикл – от создания до утилизации.

В-четвертых, учет при построении ГПВ повышения производительности работы предприятий ОПК. Предполагается, что за счет роста производительности труда будет обеспечено снижение затрат не менее чем на один-два процента в год, что позитивно отразится на контрактных ценах и экономии средств.

Основной тенденцией модернизации Вооруженных Сил в долгосрочной перспективе станет повсеместное внедрение инновационных технологий. Ключевая задача – поставить инновации на поток, для этого – существенно расширить входную воронку их поиска и внедрения, включая гражданскую сферу.

Необходимо выстроить единую систему отбора перспективных направлений исследований, определенных характером ведения вооруженной борьбы в будущем. Она должна объединить предприятия промышленности, вузовскую науку, институты инновационного развития, а также малые высокотехнологичные предприятия "народного ОПК".

Для этого в следующем году предстоит создать специальный проектный офис по управлению жизненным циклом инновационных проектов на базе Военного инновационного технополиса "Эра".

Особое внимание требуется уделить внедрению технологий искусственного интеллекта в войсках. Это позволит повысить эффективность ведения боевых действий и оперативность принимаемых решений командующими и командирами всех уровней. В текущем году уже начаты поставки беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта, с автоматическим удержанием цели и автономной навигацией. В следующем году их объемы кратно нарастим.

Кроме того, в 2026 году в боевой деятельности войск будет апробирована рекомендательная система поддержки и принятия решений командирами на тактическом уровне. Также внедрим систему моделирования боевых действий по противовоздушной, противоракетной обороне и контрбатарейной борьбе.

Третье приоритетное направление – модернизация системы военного образования<…>.

<…> Четвертое приоритетное направление – медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей. Ключевая задача – оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего в течение так называемого золотого часа после получения ранения<…>.

<…> Пятое приоритетное направление – социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей<…>.

<…> Шестое приоритетное направление работы Министерства обороны – формирование системы обратной связи с военнослужащим<…>.

<…> Седьмое приоритетное направление – военное и военно-техническое сотрудничество. В части двустороннего сотрудничества в этом году начали переход на долгосрочный и комплексный характер планирования взаимодействия с нашими партнерами, внедрили новый формат планов на трех- и пятилетний период.

Это конкретные планы действий, которые комплексно охватывают все направления сотрудничества, а именно: обмен опытом в различных областях военного дела, обучение специалистов, совместные учения, другие практические формы взаимодействия, а также военно-техническую помощь и военно-техническое сотрудничество.

Подписали такие документы с восемью странами, включая Белоруссию и ряд государств Центральной и Юго-Восточной Азии. В следующем году намечено подписать такие планы сотрудничества еще с шестью странами.

Кроме того, перешли на новую систему работы по продвижению российских вооружений нашим союзникам и партнерам. Для иностранных делегаций проводятся демонстрационные показы боевых возможностей оружия в увязке с программами модернизации иностранных армий. В этих целях широко используются возможности конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Через данную систему в этом году прошли представители из более чем 20 стран. Это позитивно отразилось на военно-техническом сотрудничестве. Впервые за последние годы удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения и нарастить портфель контрактов.

В следующем году предстоит создать задел для нового вида сотрудничества – технологического партнерства компаний "народного ОПК" и наших союзников. Потребуется упростить разрешительные процедуры на экспорт образцов продукции "народного ОПК" при условии безусловного сохранения контроля над критически важными военными технологиями.

В части многостороннего сотрудничества существенно укрепили взаимодействие с вооруженными силами стран – участников ОДКБ, СНГ и ШОС, подняли уровень совместного применения слаженности войск, совместного воздушного и морского патрулирования. Проведено 23 международных учения.

Самым масштабным из них стало совместное стратегическое учение "Запад-2025". В нем приняли участие иностранные воинские контингенты из четырех стран и наблюдатели из десяти стран. Эту работу необходимо продолжить с учетом предстоящего председательства России в ОДКБ.

Восьмое приоритетное направление – повышение эффективности строительного и имущественного комплекса<…>.

<…> Девятое приоритетное направление – оптимизация внутренних процессов Министерства обороны, введение принципа бережливого управления. За текущий год оптимизированы более 30 административных процессов в сферах медицины, финансов, социального и материально-технического обеспечения, работы с кадрами.

Сроки прохождения документов сокращены в десятки раз, по некоторым направлениям – в сотни<…>.

<…> Десятое приоритетное направление – создание единой цифровой среды в Министерстве обороны. В текущем году приступили к формированию интегрированной информационной системы Министерства обороны. Завершили разработку ее облика, функциональных требований и технических заданий, определили главного технологического партнера – "Ростелеком" – и заключили с ним соответствующие контракты.

В следующем году намечены ввести в опытную эксплуатацию не менее 15 сервисов в таких сферах деятельности, как социальное и жилищное обеспечение, образование, управление имуществом и госзакупками. Будет, наконец, начата работа по переводу документооборота на безбумажную форму. Ее предстоит завершить в декабре 2027 года.

***

В завершение хотел бы остановиться на вопросе финансирования. В 2025 году работа Министерства обороны велась в условиях жестких финансовых ограничений, связанных с возможностями федерального бюджета. В то же время ведение боевых действий привело к увеличению военных расходов. Все это потребовало жесткой оптимизации и приоритизации военного бюджета, перестройки внутреннего механизма, его планирования и исполнения.

В отношении расходов, не связанных непосредственно с ведением боевых действий, были применены меры жесткой экономии. Часть расходов была перенесена на более поздние сроки, другая часть сокращена. Это дало возможность снизить общую величину таких расходов, если говорить по доле по отношению к ВВП – с 2,7 процента в 2024 году до 2,2 процента в 2025 году.

Что касается второй части военного бюджета, непосредственно связанной со специальной военной операцией, то она возросла. Но и здесь был реализован целый ряд мероприятий, который позволил этот рост существенно ограничить.

Во-первых, перешли на систему планирования бюджета с учетом строжайшей приоритизации. Во-вторых, создано единое казначейство на базе опорного банка – Промсвязьбанка, в котором осуществлена централизация всех финансовых ресурсов, что позволило обеспечить контроль за их использованием. В-третьих, введен комплекс мер непрерывного контроля за использованием бюджета с главнейшей задачей постоянного поиска внутренних резервов.

В результате этих мероприятий за 2025 год сэкономлен почти один триллион рублей. Суммарно общие расходы Министерства обороны в 2025 году составили 7,3 процента от ВВП. В 2026 году приоритизация позволит стабилизировать их на том же уровне или даже несколько снизить.

Тем не менее, остается значительный резерв, который предстоит задействовать в ближайшем будущем. Речь идет о переводе так называемых лимитных цен государственных контрактов, которые в настоящее время составляют 60 процентов от действующего портфеля, в ориентировочные или фиксированные.

Мы уже не раз подходили к решению этой проблемы, но только в конце текущего года ситуация начала меняться. Благодаря решению Правительства Российской Федерации появилась возможность упрощенного порядка перевода лимитных цен в ориентировочные на основе данных бухгалтерского учета.

В результате буквально за месяц удалось перевести из лимитных в ориентировочные цены более трети всего объема лимитных цен. Это дает экономию порядка пяти процентов расходов. В расчете на весь заключенный портфель контрактов это порядка 500 миллиардов рублей за три года.

Уважаемый Владимир Владимирович, Министерство обороны предлагает дополнительно к запланированным ресурсам направить эту экономию на закупку высоковостребованных образцов вооружения, улучшение жилищных условий военнослужащих и поддержку промышленных предприятий.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Возвращаясь к вышесказанному, созданы все условия для достижения целей специальной военной операции и поддержания необходимого уровня боевой готовности Вооруженных Сил на длительный период. Армия и флот готовы к решению всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Подробно выполнение задач по приоритетным направлениям деятельности Вооруженных Сил обсудим в ходе закрытой части коллегии".