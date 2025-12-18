Войти
В Раде признали потери ВСУ в 500 тыс. погибших

Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Депутат Дмитрий Разумков также сообщил, что у Украины столько же раненых

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков признал, что Украина в ходе конфликта потеряла более 500 тыс. военных и имеет столько же раненых.

Выступая на заседании парламента, он привел данные комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки о более 500 тыс. погибших и более 500 тыс. раненых военных ВСУ. Как отметил депутат, к гибели сотен тысяч украинцев привела "деятельность безответственной, непрофессиональной и коррупционной власти".

При этом Разумков не уточнил, за какой период комитет Рады насчитал такое количество убитых и раненых - с начала конфликта или только за последний год. Официально не раскрывается число погибших солдат ВСУ, однако депутаты и военные регулярно жалуются на нехватку личного состава.

Согласно подсчетам ТАСС, потери украинской армии с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 млн человек убитыми и ранеными.

В среду министр обороны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что украинские силовые структуры только в 2025 году потеряли около 500 тыс. военных. 

