Белоусов рассказал о работе над созданием военно-строительных частей

Белоусов: в 2026 г разработают нормативную базу для военно-строительных частей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нужно в следующем году разработать нормативную базу для создания военно-строительных частей и укомплектовать сформированные подразделения, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В следующем году предстоит разработать нормативно-правовую базу для создания военно-строительных частей. Укомплектовать вновь сформированные подразделения военно-строительного комплекса. У командующих появится эффективный инструмент для строительства наиболее важных для нужд войск объектов", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.