ВСУ совершенствуют средства поражения отсроченного действия

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные продолжают совершенствовать средства поражения отсроченного действия. В частности, речь идет о противопехотных минах нажимного действия довольно компактных размеров, что затрудняет их обнаружение.

Боеприпас опасен тем, что оснащен очень чувствительным взрывателем. Сами украинские военные называют такие мины «Болт» по внешнему сходству. Мина похожа на запаянный с одной стороны обрезок трубы с шайбой, вероятно, детонатором, закрученной с обратного конца.

Что примечательно, боевики ВСУ предупреждают друг друга об опасности данной мины. Видимо, находят их в боевом положении и сами. Поэтому в сетях дают советы, как не подорваться на собственном боеприпасе и обезвредить его.

Мина нажимного действия, очень чувствительная, прямо до неадекватности. В руки не брать, расстреливать с расстояния.

Точно, в набалдашнике механизм дальнего взведения + накольник.

Утверждается, что СВУ сбрасываются с беспилотников. Однако, судя по фотографиям, где они прикопаны и аккуратно прикрыты чем-то вроде обрывков маскировочной сетки, устанавливаются мины и вручную. Поэтому украинцы обращают внимание на то, что отсутствие электроники в «штатном варианте» как раз предоставляет опасность.

Ну и ладно, в ней нет никакой электроники, по крайней мере в штатном варианте. Но даже в этом варианте — не трогать!

Фотографии нового опасного изобретения врага вместе с рекомендациями по его нейтрализации опубликованы в телеграм-канале инженерно-военной тематики «Бригада Инженерной Поддержки». Информации о данных минах от наших бойцов пока не поступало, но следует быть готовыми к их правильному обезвреживанию.

Хотя не исключено, что новинки используются для минирования прифронтовой зоны в тылу противника, дабы остановить бегство собственных вояк.

Ниже фотография образцов боеприпасов противника, в том числе самодельных, сбрасываемых с беспилотников.

Модульные серии SAB-FPV предназначены, в зависимости от набранных модулей, для поражения личного состава, небронированных и легкобронированных целей. Вся линейка собирается на резьбе. Из особенностей конструкции – осколки залиты пластиком под давлением, обеспечивающим механическую прочность. Крепежная площадка имеет пазы под стяжки, верхний резиновый слой, что помогает надежно зафиксировать подготовленные боеприпасы на дроне. Радиус поражения проверялся на мишенях 1,5х0,5 мм. Энергия шарика исследовалась по пробитию 25-мм сосновой доски, 2 и 3 мм стали, 21 мм фанеры.