Известия.ru

На дежурство в ВС России заступил первый полк с зенитными системами С-500

185
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Белоусов: на дежурство заступил оснащенный ЗРC С-500 полк

Первый полк Российской армии, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, приступил к выполнению боевого дежурства. Об этом 17 декабря сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговом заседании коллегии военного ведомства.

«В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500», — заявил глава Минобороны.

По его словам, установка способна поражать назначенные цели даже в космосе.

На том же заседании президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России продолжают появляться новые средства поражения и оружие, которые пока не имеют аналога в мире. По его словам, ядерный щит России современнее ядерных сил любой другой державы.


Издание The National Interest 13 марта также отметило российский комплекс (ЗРС) С-500 «Прометей», назвав его одним из лучших в мире и превосходящим предшественников. СМИ указало, что новейший российский вариант С-500 «Прометей» большинство аналитиков «считают первоклассным». Авторы подчеркнули, что зависимость Украины от поставок западного вооружения делает страну более восприимчивой к воздействию С-500.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
