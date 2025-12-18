Белоусов: на дежурство заступил оснащенный ЗРC С-500 полк

Первый полк Российской армии, оснащенный зенитной ракетной системой С-500, приступил к выполнению боевого дежурства. Об этом 17 декабря сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговом заседании коллегии военного ведомства.

«В Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500», — заявил глава Минобороны.

По его словам, установка способна поражать назначенные цели даже в космосе.

На том же заседании президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России продолжают появляться новые средства поражения и оружие, которые пока не имеют аналога в мире. По его словам, ядерный щит России современнее ядерных сил любой другой державы.

Издание The National Interest 13 марта также отметило российский комплекс (ЗРС) С-500 «Прометей», назвав его одним из лучших в мире и превосходящим предшественников. СМИ указало, что новейший российский вариант С-500 «Прометей» большинство аналитиков «считают первоклассным». Авторы подчеркнули, что зависимость Украины от поставок западного вооружения делает страну более восприимчивой к воздействию С-500.