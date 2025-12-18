Белоусов заявил о работе Минобороны в режиме жесткой экономии

Меры экономии невоенных расходов снизили общую величину по доле в отношении к ВВП с 2,7% до 2,2%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Работа Минобороны РФ в этом году велась в условиях жестких финансовых ограничений. При этом меры экономии невоенных расходов снизили общую величину по доле в отношении к ВВП с 2,7% до 2,2%, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В 2025 году работа министерства обороны велась в условиях жестких финансовых ограничений, связанных с возможностями федерального бюджета. В то же время ведение боевых действий привело к увеличению военных расходов. Все это потребовало жесткой оптимизации и приоритизации военного бюджета. Перестройки внутреннего механизма его планирования и исполнения", - сказал он.

Белоусов отметил, что в отношении расходов, не связанных непосредственно с ведением боевых действий, "были применены меры жесткой экономии". "Часть расходов была перенесена на более поздние сроки. Другая часть - сокращена. Это дало возможность снизить общую величину таких расходов по доле в отношении к ВВП - с 2,7% в 2024 году до 2,2% в 2025 году", - добавил министр.

Ранее первый заместитель главы Минобороны РФ Леонид Горнин сообщил, что в рамках российского военного ведомства была создана система контроля исполнения расходов военного бюджета. Он отметил, что, в частности, были утверждены контрольные точки, а также риск-ориентированные критерии оценки исполнения плановых показателей военного бюджета.

По оценке первого замминистра, это позволило перераспределить в 2025 году на закупку приоритетных образцов вооружения, специальной и военной техники более 860 млрд рублей за счет оптимизации заданий государственного оборонного заказа в части военной и специальной техники, вооружения, переноса вправо финансирования отдельных мероприятий, оптимизации расходов, экономии по результатам размещения заказов, незаконтрактованных остатков средств, которые выделены на осуществление бюджетных инвестиций.