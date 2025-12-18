Белоусов: общие расходы Минобороны России в 2025 году составили 7,3% ВВП

ЦАМТО, 17 декабря. Общие расходы Минобороны РФ в 2025 году составили 7,3% валового внутреннего продукта России, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Суммарно общие расходы Министерства обороны в 2025 году составили 7,3% ВВП", – сказал А.Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам А.Белоусова, общие расходы Минобороны в 2026 году должны остаться на уровне уходящего года или даже снизиться.

"В 2026 году приоритизация позволит стабилизировать их на том же уровне или даже несколько снизить", – сказал он.

А.Белоусов отметил, что Минобороны РФ в этом году ввело комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с целью поиска внутренних резервов.

"Введен комплекс мер непрерывного контроля за исполнением бюджета с главнейшей задачей – постоянного поиска внутренних резервов", – сказал А.Белоусов.

Говоря о расходах России на оборону, А.Белоусов отметил, что военные расходы НАТО существенно увеличиваются.

"Сегодня годовой бюджет альянса составляет 1,6 трлн. долл. С учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза – до 2,7 трлн. долл.", – сказал А.Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.