Белоусов поблагодарил Минпромторг за работу по оснащению армии

Белоусов поблагодарил Минпромторг, ВПК и "народный ОПК" за оснащение армии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поблагодарил Минпромторг, руководителей предприятий ВПК и "народного ОПК" за работу по оснащению армии.

"Хотел бы поблагодарить министерство промышленности и торговли, руководителей оборонных предприятий и компаний "народного ОПК" за проделанную работу по оснащению войск", - сказал Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

В расширенном заседании коллегии Минобороны ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.