МО РФ предлагает направить средства с экономии расходов на востребованное вооружение

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минобороны России предлагает направить на закупку высоковостребованных образцов вооружения средства с экономии расходов. Об этом сообщил глава министерства Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

Он отметил, что остается значительный резерв, который предстоит задействовать в ближайшем будущем. Речь идет о переводе так называемых лимитных цен государственных контрактов, которые в настоящее время составляют 60% от действующего портфеля, - в "ориентировочные" или фиксированные. Министр напомнил, что к решению этой проблемы подходили не раз, "но только в конце текущего года ситуация начала меняться".

"Благодаря решению правительства РФ появилась возможность упрощенного порядка перевода лимитных цен в ориентировочные на основе данных бухгалтерского учета. В результате буквально за месяц удалось перевести из лимитных в ориентировочные цены более трети всего объема лимитных цен. Это дает экономию порядка 5% расходов. В расчете на весь заключенный портфель контрактов - это порядка 500 миллиардов рублей за три года. Уважаемый Владимир Владимирович, министерство обороны предлагает дополнительно к запланированным ресурсам направить эту экономию на закупку высоковостребованных образцов вооружения, улучшение жилищных условий военнослужащих и поддержку промышленных предприятий", - сказал он.