Путин: РФ начала боевые действия, когда поняла, что ее обманывают

Президент напомнил, что Россия пыталась дипломатическим путем уладить конфликт на Украине, в частности через минские соглашения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия начала проведение специальной военной операции на Украине только после того, как стало ясно, что собеседники Москвы на Западе и в Киеве ее обманывают. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, напомнив, что Россия пыталась дипломатическим путем уладить конфликт на Украине, в частности через минские соглашения.

"Сначала пытались [уладить конфликт] мирными средствами, переговорами в Минске, - напомнил глава государства. - Потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают".

"Этот обман вскрылся. Без всякого стеснения, публично было сказано первыми лицами, что и не собирались ничего исполнять, просто взяли паузу, для того чтобы оснастить Вооруженные силы Украины вооружениями и техникой", - напомнил Путин об "откровениях" бывших президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выступавших гарантами минских соглашений. 

