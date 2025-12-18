Войти
Белоусов заявил о продолжающейся подготовке НАТО к столкновению с Россией

Источник изображения: Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

Белоусов: НАТО хочет подготовиться к конфликту с РФ на рубеже 2030-х годов

НАТО рассчитывает достичь готовности к конфликту с РФ на рубеже 2030-х годов. Соответствующее заявление сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.


«Началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, в 2026 году», — заявил он.

По его словам, альянс продолжает наращивание коалиционных сил. Кроме того, ведется также подготовка к развертыванию ракет средней дальности и модернизируется противовоздушная и противоракетная оборона.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что у России нет агрессивных планов против Евросоюза и НАТО и она готова зафиксировать это письменно. При этом министр заявил о готовности России ответить на возможные атаки Евросоюза.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря заявил, что Россия не собирается воевать с Европой. По его словам, Россия в настоящее время действует на Украине «хирургически», однако в случае нападения европейских стран на РФ всё будет иначе.

