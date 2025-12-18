Китай, используя вариант пятилеток, стал лидером в критически важных областях

Источник изображения: topwar.ru

По итогам первой четверти XXI века становится очевидно, что Китай окончательно закрепил за собой технологическое лидерство в 66 из 74 критически важных и перспективных технологий. При этом, по оценкам австралийского института стратегической политики (ASPI), преимущество Китая не ограничивается традиционными секторами, а распространяется в том числе на быстро развивающиеся в настоящее время области.

ASPI также обеспокоен тем, что на фоне растущего лидерства КНР китайские институты публикуют гораздо больше научных работ, имеющих высокий импакт-фактор, чем их ближайшие западные конкуренты. Однако при этом в ряде областей, включая квантовые вычисления и геоинженерию, все еще лидируют США.

При этом стоит отметить, что немаловажную роль в достижении Китаем лидерства в области важнейших перспективных технологий играет выбор Пекином направления развития страны. В свое время, исходя из долгосрочного планирования построения социалистической модернизации, КПК разбила этапы достижения «столетних целей» развития страны на непрерывные последовательные пятилетние задачи (известный в своё время, в СССР, вариант пятилеток). При этом предстоящий период пятнадцатой пятилетки, как ожидается, будет сосредоточен на закреплении и расширении уже достигнутых преимуществ, устранении выявленных недостатков и обеспечении выполнения стратегических задач, имеющих ключевое значение для китайской модернизации. Таким образом, можно отметить, что успехи Китая, достигнутые в первой четверти XXI века, в немалой степени обусловлены чрезвычайно эффективной ступенчатой непрерывной моделью управления через пятилетние программы.