ЦАМТО, 17 декабря. Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Ниже выступление В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Сегодня в рамках расширенной коллегии Министерства обороны обсудим итоги работы за прошедший период, определим приоритетные задачи по развитию Вооруженных Сил и укреплению обороноспособности страны.

Отмечу, что уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружениями.

В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями. Они не устояли, оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов.

Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях. Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность граждан страны.

Хочу отметить и наших северокорейских боевых соратников. По решению товарища Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом, приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной курской земли.

Наш с вами долг – всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все – все необходимое. Прошу почтить память погибших за Родину минутой молчания.

(Объявляется минута молчания.)

Уважаемые участники коллегии!

Мы знаем, что за спиной киевского режима потенциал стран – членов крупнейшего в мире военно-политического блока, НАТО. Беспрерывно идет масштабная военная помощь, направляются советники, инструкторы, наемники, данные разведки передаются.

В столь сложных условиях наши войска показывают высокую боеспособность и выучку. Возможности российской армии постоянно развиваются, работа по укреплению Вооруженных Сил непрерывно идет последние годы, непрерывно.

Имею в виду совершенствование их боевого состава, качественные улучшения в системе военного управления, в оперативной и боевой подготовке, и конечно, повышение эффективности оборонной промышленности, которая быстро перестроила многие производственные и технологические процессы, выпускает востребованную продукцию во все возрастающих объемах.

Благодаря четкой работе ОПК армия и флот своевременно оснащаются современными вооружениями и техникой. В Сухопутные войска поступают ракетные комплексы и артиллерийские системы с высокоточными средствами поражения, барражирующие боеприпасы, беспилотники разного типа, робототехника.

Воздушно-космические силы получают доработанные ракеты и авиационные бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции, способные эффективно работать в сложной помеховой обстановке. Многие здесь знают, насколько повышена эффективность работы за последнее время – свыше 80 процентов подчас получается. Я хочу поблагодарить тех, кто этим занимается. Это реальная помощь, реальная.

В этом году состав Военно-Морского Флота пополнили новые подводные лодки, включая стратегический ракетоносец "Князь Пожарский", а также 19 надводных кораблей и судов.

Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон". За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед. Мы еще будем работать над этим комплексами, мы их будем еще дорабатывать, усовершенствовать, улучшать, но они уже есть.

До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник". В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение.

Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Так, отмечу хорошие результаты, которые были показаны на совместном стратегическом учении "Запад-2025". Успешно отработаны все задачи по защите безопасности Союзного государства от потенциальной внешней агрессии.

Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической. Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве.

При этом в Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией: мол, надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли.

Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, а только не интересами своих народов, и все больше повышают градус истерии. Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно.

Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы.

Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и с европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе. Приветствуем прогресс, который наметился в диалоге с новой американской администрацией. К сожалению, этого не скажешь о нынешнем руководстве большинства европейских стран.

При этом отдаем себе отчет, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего, стратегического паритета остаются наши Вооруженные Силы. И, как уже сказал, нам нужно планомерно работать над их укреплением.

Что здесь хочу особо отметить, какие задачи поставить в сфере военного строительства, в том числе с учетом динамики ситуации на линии боевого соприкосновения.

Первое. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться.

Второе – должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации Вооруженных Сил, прежде всего в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, работа над которой сейчас ведется.

При этом уже неоднократно говорил: должны быть максимально учтены опыт специальной военной операции, новые тенденции в тактике ведения боевых действий и в стремительно развивающихся военных технологиях.

Среди ключевых направлений госпрограммы – системы противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления и радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы во всех средах.

И конечно, приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире.

Сегодня в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. Пользуясь случаем, хочу поздравить ветеранов, личный состав и гражданский персонал РВСН с профессиональным праздником, пожелать вам успехов и всего доброго.

Третье. Российская армия должна и впредь оставаться в авангарде технологического прогресса, а значит, в войска надо в ускоренном порядке внедрять робототехнику, информационные технологии, новые материалы, расширять применение в системах управления, в автономных боевых комплексах технологий искусственного интеллекта.

Четвертое. Важно оснащать орбитальную группировку космическими аппаратами нового поколения. В результате войска должны получить высокоскоростные и защищенные каналы связи. Повысится качество их обеспечения разведывательной информацией и точными навигационными данными.

Далее. В мае текущего года утверждена Стратегия развития Военно-Морского Флота до 2050 года, где определен его перспективный облик. Четкая и своевременная реализация положений Стратегии позволит обновить ВМФ и повысить эффективность выполнения им боевых задач на всех театрах военных действий.

И наконец, следует и дальше активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами – с нашими союзниками и партнерами, совершенствовать систему коллективной безопасности и Союзного государства. В целом работа на этом направлении – значимый фактор укрепления региональной и международной безопасности <…>.