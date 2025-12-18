Войти
Белоусов призвал обеспечить внедрение системы «Свод» в войска к осени 2026 года

Источник изображения: Фото: Официальный сайт президента РФ

Необходимо обеспечить поэтапное внедрение системы «Свод» во все группировки российских войск к сентябрю 2026 года. Об этом 17 декабря заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.


«Должностные лица — от взвода до соединения — будут находиться в едином защищенном информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени», — сказал министр.

Таким образом, российские военнослужащие будут иметь доступ к оперативным метеосводкам, картографическим данным, спутниковым снимкам, а также информации о воздушной и наземной обстановке.

Белоусов также рассказал, что в текущем году «Свод» прошла этап опытно-боевой эксплуатации в группировке войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ, система подтвердила свою эффективность и надежность при решении практических задач.

Белоусов 13 декабря провел очередную встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждались развитие войск беспилотных систем и модернизация вооружения. В ходе мероприятия обсуждались вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО), продовольственное обеспечение военнослужащих группировок войск, в том числе штурмовых подразделений, а также потребность войск в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ИТ
