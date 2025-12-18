Выступление Путина на заседании коллегии Минобороны. Главное

Путин отметил, что ВС РФ перемалывают противника и их резервы

Президент РФ Владимир Путин в Министерстве обороны РФ принял участие в расширенном заседании коллегии ведомства. Главное из речи президента — в материале «Известий».

Об успехах СВО и перемалывании противника

Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции.

Он отметил, что российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Кроме того, Вооруженные силы РФ уверенно продвигаются вперед и перемалывают даже элитные украинские соединения, в том числе подготовленные на Западе.

Кроме того, президент рассказал о достижениях за 2025 год: «В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями».

Он также добавил, что российские войска наращивают темпы наступления.

«Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученные в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин также выразил гордость подвигами солдат и офицеров, сражающихся на передовой.

«Мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой, всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан», — сказал Путин.

Вооруженные силы РФ перемалывают противника и их резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой, заявил президент РФ.

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

О поддержке семей погибших бойцов

Государство сделает все для поддержки семей погибших военнослужащих, заявил Путин, отметив, что долг россиян — всегда помнить всех павших боевых товарищей, поддержать их семьи, детей и родителей.

Память погибших бойцов президент почтил минутой молчания.

«Наш с вами долг — всегда помнить всех павших наших боевых товарищей», — сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

Об «Орешнике» и «Посейдоне»

Российский ОПК производит необходимую войскам продукцию в возрастающих объемах, заявил президент РФ.

«Конечно, повышение эффективности оборонной промышленности, которая быстро перестроила многие производственные и технологические процессы, выпускает востребованную продукцию во всё возрастающих объемах. Благодаря четкой работе ОПК армия и флот своевременно оснащаются современными вооружениями и техникой», — сказал он.

Работа по укреплению Вооруженных сил РФ в последние годы идет непрерывно. Ракетные комплексы, беспилотники и робототехника поступают в российские войска беспрерывно.

«В сухопутные войска поступают ракетные комплексы и артиллерийские системы с высокоточными средствами поражения, барражирующие боеприпасы, беспилотники разного типа, робототехника», — сказал российский лидер.

Владимир Путин указал, что в этом году состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ пополнили новые подводные лодки, а также 19 надводных кораблей и судов. Среди них в том числе и стратегический ракетоносец «Князь Пожарский».

Российский президент также указал, что до конца года на боевое дежурство будут поставлены баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

Он также сказал, что стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде видами вооружений. Они обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции России на десятилетия вперед, отметил президент.

«Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом для РФ, за ними — ключевой элемент сдерживания», резюмировал глава государства.

О военнослужащих КНДР

Владимир Путин также отметил вклад военных из КНДР за освобождение Курской области

«Хочу отметить и наших северокорейских боевых соратников. По решению товарища председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами доблестно, отважно боролись с врагом», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что северокорейские военнослужащие «приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной Курской земли».

О НАТО и киевском режиме

Президент РФ заявил, что за спиной киевского режима — потенциал стран — членов НАТО.

«Мы знаем, что за спиной киевского режима — потенциал стран — членов крупнейшего в мире военно-политического блока НАТО», — сказал глава государства, добавив, что масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно.

«Направляются советники, инструкторы, наемники, данные разведки передаются», — пояснил президент.

О том, что Россия делится опытом СВО с партнерами

Россия передает своим зарубежным союзникам и партнерам опыт, полученный в ходе специальной военной операции, сообщил президент РФ.

«Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции», — сказал Путин.

О геополитической ситуации в мире

Геополитическая ситуация в мире остается напряженной, а в ряде регионов — критической, заявил Путин.

«Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической. Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

О работе военных врачей

Президент отметил героическую работу военных врачей и их уникальный опыт.

«Особо отмечу героическую работу военных врачей, медицинских работников, которые делают порой невозможное, чтобы спасти наших бойцов и после лечения вернуть их в строй. Получен уникальный, просто уникальный опыт оказания медицинской, психологической помощи военнослужащим с ранениями, травмами, заболеваниями, связанными с боевыми действиями», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что такой опыт надо внедрять в деятельность не только учреждений военной медицины, но и гражданского здравоохранения.

О зарплатах и поддержке военных

Работа по индексации денежного довольствия военнослужащих должна продолжаться, заявил Путин, отметив, что в сфере поддержки военнослужащих еще есть над чем работать.

«Каждый защитник Родины должен знать, что государство предоставит всю необходимую социальную поддержку», — заявил президент.

Он поблагодарил всех участников СВО за героизм и самоотверженность.

«Хочу еще раз поблагодарить солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой, всех участников спецоперации за героизм и самоотверженность. Пожелать руководству, всему личному составу и гражданскому персоналу Министерства обороны новых достижений в службе Родине и нашему народу. Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже суверенитета и безопасности России», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны.

О новом оружии НАТО

Страны НАТО наращивают и модернизируют наступательные силы, заявил президент.

По его словам, в НАТО создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве.

При этом европейцев запугивают российской угрозой.

«В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол надо готовиться к большой войне... Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Об отказе Украины от переговоров

Если Киев откажется от разговора по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем, заявил Путин.

«Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — подчеркнул Путин.