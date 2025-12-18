Южнокорейская фирма получила первый заказ на ремонт судна ВМС Соединенных Штатов

Южнокорейская компания HJ Shipbuilding & Construction (HJSC) получила заказ на среднесрочное техническое обслуживание (MTA) американского судна снабжения "Амелия Эрхарт" класса "Льюис и Кларк". Как уточняет Naval News, контракт заключен с Командованием военно-морских систем снабжения (NAVSUP) и Командованием военно-морских перевозок (MSC) ВМС США.

Издание подчеркивает, что эта сделка знаменует собой первое ощутимое достижение компании HJSC с момента объявления о выходе на рынок технического обслуживания и ремонта судов ВМС США и имеет важное стратегическое значение.

Проект включает работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации, необходимые для поддержания эксплуатационной готовности судна "Амелия Эрхарт".

"Амелия Эрхарт" – это судно материально-технического обеспечения, которое снабжает авианосцы и боевые корабли ВМС США. На его борту размещаются до 6000 тонн боеприпасов, продовольствия и генеральных грузов, а также 2400 тонн топлива. Введенное в эксплуатацию в 2008 году, судно более десяти лет поддерживает логистические операции американского флота.

Длина судна класса "Льюис и Кларк" составляет 210 метров, ширина – 32 метра. Максимальная скорость – до 20 узлов. Амелия Эрхарт, в честь которой назвали судно, была американской пионеркой авиации и правозащитницей, ставшей первой женщиной, успешно совершившей одиночный перелет через Атлантический океан.

Компания HJSC – старейший и наиболее опытный судостроитель в военно-морской промышленности Южной Кореи. Для получения заказа на обслуживание и ремонт кораблей и судов ВМС США необходимо соблюдать строгие правила и следовать передовым техническим требованиям.

HJSC готовилась к выходу на мировой рынок технического обслуживания и ремонта с 2024 года. С 1974 года, когда компании присвоили статус первого в Южной Корее предприятия по строительству военных кораблей, она поставила более 1200 кораблей и вспомогательных судов, а также систем материально-технического обеспечения.

Обслуживание судна "Амелия Эрхарт" пройдет на верфи в Йонгдо (Пусан). Работы начнутся в январе 2026 года и продлятся несколько месяцев.