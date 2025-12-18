РФ заключит соглашения о военно-техническом сотрудничестве с шестью странами

Россия уже подписала документы о ВТС с восемью зарубежными государствами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия подписала документы о военно-техническом сотрудничестве с восемью зарубежными странами, в 2026 году аналогичные соглашения будут заключены еще с шестью государствами. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В этом году начали переход на долгосрочный и комплексный характер планирования взаимодействия с нашими партнерами. Внедрили новый формат планов на трех- и пятилетний период. Это конкретные планы действий, которые комплексно охватывают все направления сотрудничества. А именно - обмен опытом в различных областях военного дела, обучение специалистов, совместные учения и другие практические формы взаимодействия, а также военно-техническую помощь и военно-техническое сотрудничество. Подписали такие документы с восемью странами, включая Белоруссию и ряд государств Центральной и Юго-Восточной Азии. В следующем году намечено подписать такие планы сотрудничества еще с шестью странами", - сказал Белоусов.

17 декабря в Минобороны РФ проходит ежегодное расширенное заседание коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.