Белоусов призвал внедрять опыт СВО в систему военного образования

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Белоусов: в систему военного образования нужно внедрить опыт СВО

В систему российского военного образования нужно внедрить опыт специальной военной операции (СВО). Об этом 17 декабря сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.


«В следующем году предусматривается дополнительно открыть подготовку военных кадров еще по шести новым специальностям, в том числе морским и подводным беспилотным комплексом. Во-вторых, в систему военного образования требуется на деле внедрить опыт СВО», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам Белоусова, важно внести изменения в учебные программы для слушателей и курсантов, которые будут отражать опыт боевых действий, включая управление в оперативном и тактическом звеньях. Также министр отметил, что обучение будущих военных должно проводиться под руководством преподавателей, имеющих боевой опыт.

Кроме того, Белоусов заявил, что в следующем году начнется реализация программы повышения престижа военной службы. Одним из ориентиров для повышения качества образования станет увеличение среднего балла ЕГЭ. Министр также сообщил, что количество военных специальностей для призывников в следующем году будет увеличено до 30.

Ранее в этот день Белоусов сообщил, что план по набору военнослужащих по контракту был перевыполнен. По словам министра, практически две трети из этого количества составляют молодые люди до 40 лет. Белоусов также отметил, что более трети из них имеют высшее или среднее специальное образование.

