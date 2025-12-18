Белоусов: взаимодействие военных и гражданских вузов должны усилить

В 2025 году впервые военными вузами заключены 203 соглашения с ведущими гражданскими вузами, научно-исследовательскими организациями и предприятиями промышленности, заявил министр обороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие военных и гражданских вузов должно быть усилено в целях повышения качества подготовки военных кадров. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В целях повышения качества подготовки военных кадров необходимо существенно усилить взаимодействие военных и гражданских вузов. Отмечу, что в текущем году впервые военными вузами заключены 203 соглашения с ведущими гражданскими вузами, научно-исследовательскими организациями и предприятиями промышленности. <...> Требуется принять дополнительные меры для совершенствования материальной базы военных вузов, условий проживания преподавателей и курсантов", - сказал Белоусов.

По его данным, с этой целью в 2025 году проведена инвентаризация учебно-материальных фондов. Завершен ремонт 36 объектов для размещения более 8,5 тыс. курсантов. В 2026 году необходимо расширить емкость казарменно-жилищного фонда еще на 10 тыс. мест. В целях улучшения управления развитием системы военного образования в структуре центральных органов военного управления восстановлен Департамент военного образования. Также создан экспертный совет, в состав которого вошли представители командования видов и родов войск, органов военного управления, руководители военных и гражданских вузов.