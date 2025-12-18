Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о неизбежности обрушения обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление он сделал 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«Обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают», — отметил он.

По словам Белоусова, российские военнослужащие ведут наступление на всех направлениях и удерживают стратегическую инициативу в течение всего 2025 года.

Кроме того, он отметил, что темпы наступления группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» выросли в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в зоне специальной военной операции (СВО) освобождено свыше 300 населенных пунктов. Он подчеркнул, что занятые позиции и тактический опыт прорыва глубокой обороны противника позволили нарастить темпы наступления на стратегически важных направлениях.

Также 17 декабря Минобороны сообщило об освобождении Герасимовки в Днепропетровской области. Дне ранее российские военные освободили населенный пункт Новоплатоновка, а 14 декабря — Варваровку в Запорожской области.