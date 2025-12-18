Войти
Известия.ru

Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ

162
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил о неизбежности обрушения обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление он сделал 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России.


«Обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают», — отметил он.

По словам Белоусова, российские военнослужащие ведут наступление на всех направлениях и удерживают стратегическую инициативу в течение всего 2025 года.

Кроме того, он отметил, что темпы наступления группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» выросли в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в зоне специальной военной операции (СВО) освобождено свыше 300 населенных пунктов. Он подчеркнул, что занятые позиции и тактический опыт прорыва глубокой обороны противника позволили нарастить темпы наступления на стратегически важных направлениях.


Также 17 декабря Минобороны сообщило об освобождении Герасимовки в Днепропетровской области. Дне ранее российские военные освободили населенный пункт Новоплатоновка, а 14 декабря Варваровку в Запорожской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:57
  • 12239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 05:53
  • 5
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"