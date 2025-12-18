Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем

Формирование войск беспилотных систем в России является ключевым вопросом. Об этом 17 декабря заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Необходимо существенно расширить систему обучения личного состава войск по всем специальностям, которые задействованы в применении беспилотных систем», — сказал министр.

Он также призвал существенно расширить систему обучения личного состава войск беспилотных систем. В 2026 году формирование этих войск будет завершено, заверил он.

«Основные усилия сосредоточить на привлечении молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям», — уточнил Белоусов.

Белоусов 13 декабря провел встречу с военными корреспондентами, в ходе которой обсуждались развитие войск беспилотных систем и модернизация вооружения. В ходе мероприятия обсуждались вопросы материально-технического обеспечения подразделений на СВО, продовольственное обеспечение военнослужащих группировок войск, в том числе штурмовых подразделений, а также потребность войск в новых индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.