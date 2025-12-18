Германия планирует закупку 3000 бронированных машин "Игл-5"

ЦАМТО, 17 декабря. Бундесвер готовит к подписанию твердый заказ на почти 3000 бронированных машин "Игл-5" (Eagle V) компании General Dynamics European Land Systems (GDELS) в рамках программы закупки на сумму около 4,8 млрд. евро.

По данным Hartpunkt, проект будет реализован после одобрения бюджетным комитетом Бундестага и заключения с GDELS долгосрочных рамочных соглашений, включающих поставку как командных машин, так и бронированных санитарных машин.

Как отмечает Armyrecognition.com, "Игл-5" занимает оптимальную нишу, которой Германии долгое время не хватало в достаточном количестве: компактный высокомобильный защищенный от мин полноприводный автомобиль без перехода на более крупные габариты бронированных машин повышенной проходимости типа MRAP.

Полная масса "Игл-5" с колесной формулой 4x4 составляет до 11,5 т, а грузоподъемность – около 3,5 т, в то время как версия с колесной формулой 6x6 имеет массу около 16,5 т и грузоподъемность до 6 т. Оба варианта оснащены шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins мощностью около 185 кВт и 245 л.с., работающим в паре с автоматической коробкой передач Allison с постоянным полным приводом. Шасси использует мосты De Dion, самоблокирующиеся дифференциалы, центральную систему регулирования давления в шинах и шины Run-Flat, что обеспечивает высокую проходимость по бездорожью. Максимальная скорость по шоссе составляет около 110 км/ч, запас хода – 700 км.

Машина поддерживает ряд дистанционно управляемых оружейных установок, включая FLW 100 и FLW 200, что позволяет интегрировать 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы или 40-мм автоматический гранатомет со стабилизированными дневными и тепловизионными прицелами. Система защиты от химического, биологического и ядерного оружия входит в стандартную комплектацию, бортовая система электропитания разработана для обеспечения работы радиостанций, электронного оборудования и систем вооружения во время стоянки без ущерба для боеготовности.

В оперативном плане масштабы планируемого приобретения свидетельствуют об изменении стратегии Бундесвера. Бронемашина "Игл-5" призвана стать стандартизированной защищенной мобильной платформой в рамках всего Бундесвера, а не платформой, предназначенной исключительно для развертывания за рубежом. Этот бронеавтомобиль уже используется подразделениями СВ и ВВС для выполнения задач командования и управления, обеспечения безопасности, а также применяется в таких областях, как оперативная связь и поддержка радиоэлектронной борьбы. Наличие нескольких тысяч таких машин позволило бы Германии одновременно оснащать учебные подразделения и формирования Бундесвера в составе НАТО, сокращая давние недостатки, ограничивающие боеготовность и оперативную совместимость.

По сравнению с западными конкурентами бронемашина "Игл-5" занимает особую нишу. Американская Oshkosh JLTV обладает большей мощностью двигателя и тяжелым бронированием, однако имеет меньшую полезную нагрузку в стандартных конфигурациях. Итальянская Iveco LMV2 легче и оптимизирована для патрулирования и связи, а не для командно-патрульных задач. Французская Arquus SHERPA LIGHT по весу приближается к "Игл-5", но обычно позиционируется как патрульная и охранная машина, в то время как более тяжелые машины, такие как "Бушмастер", в первую очередь предназначены для перевозки войск. Бронемашина "Игл-5" выделяется благодаря сбалансированному сочетанию защиты, грузоподъемности, модульности и европейскому производству, что делает ее особенно подходящей для удовлетворения потребностей Германии в масштабируемой многоцелевой бронированной машине для всего спектра операций.