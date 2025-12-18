Путин: стратегические ядерные силы сохранят важную роль в сдерживании агрессора

Президент РФ отметил, что 17 декабря отмечается День ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Стратегические ядерные силы России сохранят ключевую роль в сдерживании агрессора и поддержании баланса сил в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире", - указал Путин.

Президент отметил, что сегодня в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения. "Пользуясь случаем, хочу поздравить ветеранов, личный состав и гражданский персонал РВСН с профессиональным праздником, пожелать вам успехов и всего самого доброго", - резюмировал глава государства.