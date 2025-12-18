Белоусов: в этом году Украина потеряла почти 500 тыс. военных

В 2025 году на треть снизился потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили почти 500 тыс. человек. Об этом 17 декабря сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«В результате успешных действий объединенной группировки войск в этом году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Белоусов отметил, что Украина потеряла более 103 тыс. различных образцов вооружения и военной техники, включая около 5,5 тыс. единиц западного производства. Он также отметил, что украинская сторона потеряла почти 500 тыс. боевиков.

Кроме того, министр подчеркнул, что возможности украинского военно-промышленного комплекса по серийному производству военной техники снизились почти в два раза. Эффективность точечных ударов российских сил, по словам Белоусова, составляет около 60%, что значительно превышает результаты украинских атак по российской территории.

Ранее в этот день Белоусов сообщил о неизбежности обрушения обороны ВСУ. По его словам, российские военнослужащие ведут наступление на всех направлениях и удерживают стратегическую инициативу в течение всего 2025 года. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в зоне специальной военной операции (СВО) освобождено свыше 300 населенных пунктов.