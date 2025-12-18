Войти
Известия.ru

Белоусов заявил о снижении потенциала украинской армии в 2025 году на треть

158
0
0
Источник изображения: Фото: AP Photo/Iryna Rybakova

Белоусов: в этом году Украина потеряла почти 500 тыс. военных

В 2025 году на треть снизился потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили почти 500 тыс. человек. Об этом 17 декабря сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.


«В результате успешных действий объединенной группировки войск в этом году на треть снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Белоусов отметил, что Украина потеряла более 103 тыс. различных образцов вооружения и военной техники, включая около 5,5 тыс. единиц западного производства. Он также отметил, что украинская сторона потеряла почти 500 тыс. боевиков.

Кроме того, министр подчеркнул, что возможности украинского военно-промышленного комплекса по серийному производству военной техники снизились почти в два раза. Эффективность точечных ударов российских сил, по словам Белоусова, составляет около 60%, что значительно превышает результаты украинских атак по российской территории.

Ранее в этот день Белоусов сообщил о неизбежности обрушения обороны ВСУ. По его словам, российские военнослужащие ведут наступление на всех направлениях и удерживают стратегическую инициативу в течение всего 2025 года. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в зоне специальной военной операции (СВО) освобождено свыше 300 населенных пунктов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:57
  • 12239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 05:53
  • 5
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"