Путин указал на своевременное оснащение армии и флота вооружением и техникой

Путин: благодаря работе ОПК армия и флот вовремя оснащаются техникой

Армия и флот России своевременно оснащаются современными видами вооружений и техники благодаря четкой работе оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны России.

«Благодаря четкой работе ОПК армия и флот своевременно оснащаются современными вооружениями и техникой», — сказал он.

Путин подчеркнул повышение эффективности оборонной промышленности, которая быстро перестроила производственные процессы и выпускает востребованную продукцию во всё возрастающих объемах. Он также отметил, что в сухопутные войска поступают ракетные комплексы, артиллерийские системы с высокоточными средствами поражения, боеприпасы, беспилотники разного типа и робототехника.

По его словам, Воздушно-космические силы получают доработанные ракеты и авиационные бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции, способные эффективно работать в любой обстановке. Путин поблагодарил специалистов, занимающихся этой работой, отметив, что их труд является реальной помощью и повышает эффективность применения вооружений до 80%.

2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ОПК России работает хорошо. Он отметил, что ВПК России удалось увеличить объемы производства так, что удается не только закрывать нужды армии в ходе специальной военной операции (СВО), но и работать на экспорт.

Ранее, 27 ноября, Путин отмечал, что Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК в условиях проведения спецоперации. Приоритетным направлением экспорта является авиационная техника, в частности самолеты и вертолеты.