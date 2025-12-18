Войти
Известия.ru

Путин указал на своевременное оснащение армии и флота вооружением и техникой

177
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Путин: благодаря работе ОПК армия и флот вовремя оснащаются техникой

Армия и флот России своевременно оснащаются современными видами вооружений и техники благодаря четкой работе оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны России.


«Благодаря четкой работе ОПК армия и флот своевременно оснащаются современными вооружениями и техникой», — сказал он.

Путин подчеркнул повышение эффективности оборонной промышленности, которая быстро перестроила производственные процессы и выпускает востребованную продукцию во всё возрастающих объемах. Он также отметил, что в сухопутные войска поступают ракетные комплексы, артиллерийские системы с высокоточными средствами поражения, боеприпасы, беспилотники разного типа и робототехника.

По его словам, Воздушно-космические силы получают доработанные ракеты и авиационные бомбы с управляемым модулем планирования и коррекции, способные эффективно работать в любой обстановке. Путин поблагодарил специалистов, занимающихся этой работой, отметив, что их труд является реальной помощью и повышает эффективность применения вооружений до 80%.

2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ОПК России работает хорошо. Он отметил, что ВПК России удалось увеличить объемы производства так, что удается не только закрывать нужды армии в ходе специальной военной операции (СВО), но и работать на экспорт.

Ранее, 27 ноября, Путин отмечал, что Россия прежде всего должна удовлетворять свои потребности в сфере ОПК в условиях проведения спецоперации. Приоритетным направлением экспорта является авиационная техника, в частности самолеты и вертолеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:57
  • 12239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 05:53
  • 5
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"