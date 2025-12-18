Войти
Путин: возможности армии РФ постоянно развиваются

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Президент указал на непрерывную работу по укреплению Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Возможности российской армии постоянно развиваются, непрерывно ведется работа по укреплению Вооруженных сил РФ. На это указал президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Возможности российской армии постоянно развиваются, работа по укреплению вооруженных сил непрерывно идет за последние годы", - указал российский лидер, отметив в том числе совершенствование военного состава и улучшения в системе военного управления. "Совершенствование боевого состава, качественные улучшения в системе военного управления, в оперативной и боевой подготовке и, конечно, повышение эффективности оборонной промышленности", - пояснил президент. 

