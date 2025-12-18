Войти
Путин назвал приоритетом совершенствование стратегических ядерных сил

178
0
0
Источник изображения: Фото: «РИА Новости»/Министерство обороны РФ

Путин: совершенствование стратегических ядерных сил — приоритет для РФ

Совершенствование стратегических ядерных сил (СЯС) в России — это приоритет, они будут и далее играть основную роль в сдерживании агрессора. Об этом президент России Владимир Путин заявил 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Приоритетом для нас является совершенствование стратегических ядерных сил. Как и прежде, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что армия России и дальше должна оставаться в авангарде технологического прогресса. Кроме того, он поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и пожелал им успехов.

Ранее, 27 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия заблаговременно уведомила США о проведении учений своих СЯС, в том числе о задействовании новейшей ракеты «Буревестник». Он пояснил, что в рамках соглашений РФ и Соединенные Штаты обязаны обмениваться информацией о пусках баллистических ракет и крупных стратегических учениях.

До этого, 26 октября, Путин сообщил, что Российская армия осуществила учебно-боевые пуски всех трех компонентов СЯС во время прошедшей на той неделе тренировки. По его словам, в ходе тренировки были организованы испытания перспективных образцов вооружений.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
