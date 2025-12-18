Войти
План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен, заявил Белоусов

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Белоусов: план комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. План комплектования ВС РФ в 2025 году перевыполнен: на службу по контракту поступили почти 410 тысяч граждан, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"План комплектования этого года перевыполнен. На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан. Практически две трети из них – молодые люди до 40 лет, более трети имеют высшее или среднее специальное образование", - сказал Белоусов в ходе доклада на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

