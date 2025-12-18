Белоусов: ВС РФ вдвое превосходят ВСУ по количеству БПЛА

На российские FPV-дроны приходится до 50% потерь ВСУ, сообщил министр обороны России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. ВС РФ достигли двукратного количественного превосходства над противником по боевому применению беспилотников, а на российские FPV-дроны приходится до 50% потерь ВСУ. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В ходе специальной военной операции существенно изменился характер ведения военных действий. В этом году можно выделить несколько таких особенностей. Первая особенность - значительный рост применения беспилотной авиации в решении разведывательных и огневых задач. Она взяла на себя функцию основной ударной силы. В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны. Если в прошлом году преимущество по боевому применению тактических беспилотников было на стороне противника, то в августе этого года наступил перелом. А сегодня мы достигли двукратного количественного превосходства над противником", - сказал Белоусов.

Он добавил, что вместе с тем расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую.