В Вооруженные силы (ВС) России нужно ускоренно внедрять робототехнику и информационные технологии, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

«Российская армия должна и впредь оставаться в авангарде технологического прогресса. А значит в войска надо в ускоренном порядке внедрять робототехнику, информационные технологии, новые материалы, расширять применение в системах управления в автономных боевых комплексах, технологии искусственного интеллекта», — указал глава государства.

Президент добавил, что Вооруженные силы страны остаются в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, и над их укреплением нужно планомерно работать.

Министр обороны России Андрей Белоусов 2 сентября сообщил, что российская армия добивается успехов на боле боя благодаря новейшему вооружению и использованию робототехники. Он подчеркнул, что в таких условиях РФ возлагает большие надежды на будущих выпускников легендарного военного вуза, которым предстоит решить задачи дальнейшего укрепления армии и флота.