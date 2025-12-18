Войти
ТАСС

Петербургский Политех отправит новый спутник в космос в декабре 2025 года

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Источник изображения: rusnanonet.ru

У космического аппарата увеличили емкость аккумуляторов и площадь солнечных батарей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Специальный технологический центр (ООО "СТЦ") запустят новый космический аппарат с космодрома Восточный в конце декабря 2025 года. Новый спутник Polytech Universe №6 (PU-6) имеет значительно больший размер - 16 юнитов, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"На спутнике установлена новая версия бортового приемника АИС с низким энергопотреблением, позволяющим ему работать в режиме 24/7. Кроме того, на спутнике установлена экспериментальная аппаратура межспутниковой связи, которая может повысить оперативность обработки полезных данных на борту и снизить объемы передаваемых на наземный пункт управления данных полезной нагрузки космического аппарата", - привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Сергея Волвенко.

Благодаря новшествам в конструкции у космического аппарата была увеличена емкость аккумуляторов и площадь солнечных батарей, что значительно повышает время его активной работы на орбите.

Спутник формата CubeSat 16U предназначен для решения прикладных задач в области радиочастотного мониторинга, геолокации и перспективных технологий межспутниковой связи. Среди ключевых функций аппарата - измерение уровня электромагнитных излучений в различных частотных диапазонах, прием и накопление сигналов автоматической идентификационной системы (АИС) морских судов.

Кроме того, новый спутник планируются использовать для эксперимента по межспутниковой связи: аппарат позволит проверить работоспособности высокоскоростной радиолинии для обмена данными между космическими аппаратами.

Полученные со спутника данные планируют также использовать в образовательном процессе университета, что даст возможность студентам лучше узнать особенности работы реальных космических миссий. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
СТЦ
