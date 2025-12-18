Войти
Токио нацелился на рекордный военный бюджет

Токио нацелился на рекордный военный бюджет

Правительство Японии планирует в 2026 финансовом году (начинается 1 апреля 2026 года) выделить на нужды вооруженных сил рекордную сумму – более 9 трлн иен (свыше 58 млрд долларов США), которые пойдут, в частности, на ракеты большой дальности и создание системы обороны с использованием дронов.

Как уточняет ТАСС, в настоящее время министерство обороны ведет согласование этого вопроса с финансовым ведомством страны.

Спуск на воду подлодки "Шорю" (класс "Сорю"), ВМС Японии


Значительную часть ассигнований намереваются направить на приобретение ракет "Тип-12" дальностью более 1000 км и гиперзвуковых планирующих блоков собственного производства, а также на разработку вместе с Великобританией и Италией боевого самолета шестого поколения.

Предполагается выделить средства и на создание системы SHIELD для обороны крайне протяженной береговой линии Японии с помощью беспилотников. Планируется также разработка дронов для охраны воздушного пространства страны.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило действующую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Токио наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Стратегия также регламентирует увеличение военных расходов к 2027 году до 2% ВВП, однако нынешняя премьер-министр страны Санаэ Такаити приняла решение досрочно добиться выполнения этой цели к концу марта будущего года.

  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Япония
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
