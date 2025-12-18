Войти
Flotprom

КМЗ импортозаместит электрические винторулевые колонки

176
0
0
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ)
Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ).
Источник изображения: © Фото : КМЗ

КМЗ импортозаместит электрические винторулевые колонки

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) разработал импортозамещенные электрические винторулевые колонки (ЭВРК) в диапазоне мощностей от 0,2 до 3,5 МВт для судов мало- и среднетоннажного флота. Работы выполняются в рамках соглашения с Минпромторгом РФ, сообщил ТАСС управляющий директор предприятия Михаил Даниленко.

"Проект является частью программы импортозамещения судового комплектующего оборудования и направлен на формирование в России собственной линейки электрических винторулевых колонок широкого мощностного диапазона. В дальнейшем планируется изготовление опытных образцов, проведение стендовых и сертификационных испытаний, а также подготовка продукции к серийному производству", – рассказал он.

По его словам, инвестиции в проект составляют 469 млн рублей. Также рассматривается возможность увеличения общего бюджета проекта до 865 млн рублей.

По проекту ЭВРК мощностью 2 МВт завершен этап разработки технического проекта. Параллельно ведутся проработка технического проекта и разработка рабочей конструкторской документации для ЭВРК мощностью 3 МВт в исполнении с ледовым классом Arc5. Определены ключевые конструктивные и компоновочные решения, выполнены прочностные, кинематические и тепловые расчеты, подготовлен комплект технической документации. Проектные изделия рассчитаны на эксплуатацию в сложных морских условиях, включая ледовые районы плавания.

Разрабатываемые электрические винторулевые колонки предназначены для оснащения аварийно-спасательных, вспомогательных, научно-исследовательских, пассажирских и специальных судов. Их применение позволяет повысить маневренность судов, упростить компоновку энергетических установок и снизить эксплуатационные затраты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:54
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 05:53
  • 5
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:49
  • 12238
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"