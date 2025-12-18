Войти
ВС Греции намерены закупить израильские РСЗО PULS

165
0
0
РСЗО PULS
РСЗО PULS.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 декабря. Компания Elbit Systems Ltd. 16 декабря объявила о получении уведомления от парламента и Национального совета по иностранным делам и обороне (KYSEA) Греции об утверждении бюджета на закупку РСЗО PULS для ВС страны.

Учитывая вышеизложенное, Elbit Systems рассчитывает заключить контракт в рамках утвержденного бюджета.

Заключение контракта, однако, зависит, среди прочего, от итогов коммерческих переговоров с Министерством национальной обороны Греции. Хотя бюджет закупки не раскрывается, Elbit Systems утверждает, что он является существенным для компании.

Как сообщал ЦАМТО, по информации СМИ, парламент Греции 4 декабря одобрил закупку в Израиле 36 реактивных систем залпового огня PULS (Precise and Universal Launching System). Стоимость пакета оценивается в сумму около 650 млн. евро. Решение было принято в рамках рассчитанного до 2036 года долгосрочного плана модернизации Вооруженных сил Греции общей стоимостью около 28 млрд. евро.

Командование ВС Греции рассматривает покупку РСЗО PULS в качестве важного сдерживающего фактора в многолетнем соперничестве с Турцией. Сделка должна включать производство компонентов РСЗО в Греции.

В базовой версии разработанная израильской Elbit Systems РСЗО PULS размещается на шасси с колесной формулой 6х6, но может использовать и шасси 8х8. Она оборудована артиллерийской частью с двумя ТПК, в каждом из которых находятся 18 ед. 122-мм РС AccuLAR или десять 160-мм РС. Возможна конфигурация контейнера с четырьмя 306-мм тактическими ракетами Extra (дальность полета до 150 км) или двумя 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность полета от 50 до 300 км).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Греция
Израиль
Турция
Компании
Elbit Systems
