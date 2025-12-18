Прочная основа нашей несокрушимости

17 декабря отмечается День Ракетных войск стратегического назначения

Непревзойдённая мощь, боеготовность воинских формирований и современных комплексов – всё это характеризует Ракетные войска стратегического назначения. Воины-ракетчики, непрерывно неся боевое дежурство, надёжно гарантируют суверенитет нашей страны. О нынешнем состоянии и перспективах РВСН в интервью «Красной звезде» рассказывает командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.

– Сергей Викторович, что на сегодняшний день представляют собой РВСН? Насколько их возможности позволяют наземной группировке стратегических ядерных сил России решать задачи ядерного сдерживания?

– Ракетные войска стратегического назначения являются родом войск Вооружённых Сил Российской Федерации и одним из ключевых инструментов ядерного сдерживания агрессии против Российской Федерации и её союзников.

Им присущи высокая оперативная и техническая готовность находящихся на вооружении ракетных комплексов к выполнению задач стратегического сдерживания. В РВСН отработана и надёжно функционирует система управления войсками и оружием, организовано и осуществляется непрерывное несение боевого дежурства.

– Ключевая роль в обеспечении безопасности страны сохраняется за РВСН. Каковы перспективы развития войск?

– Ракетные войска стратегического назначения – наземный компонент стратегических ядерных сил страны. В них сосредоточено более двух третей носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале СЯС России.

Ракетные войска в ядерной триаде нашей страны обладают самой широкой номенклатурой боевого оснащения, мощными боевыми блоками стратегических ракет и современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. Это позволяет нам обеспечить решение большинства задач стратегического ядерного сдерживания как в настоящее время, так и в перспективе.

– Какова сейчас доля современных ракетных комплексов в боевом составе РВСН?

– За прошедшее десятилетие группировка Ракетных войск стратегического назначения сумела нарастить боевые возможности за счёт перевооружения на современные ракетные комплексы с улучшенными характеристиками. На сегодняшний день их доля составляет порядка 90 процентов, что надёжно обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы в настоящее время и на дальнейшую перспективу.

– Когда будет завершено перевооружение Козельского ракетного соединения?

– Ещё в 2024 году в интервью вашему изданию я сказал, что перевооружение Козельского ракетного соединения будет завершено к концу 2025 года. И действительно, на этой неделе в Калужской области в шахту была загружена последняя межконтинентальная баллистическая ракета РКСН «Ярс», поставив точку в этом знаковом событии. Приятно это осознавать с учётом того, что в своё время мне довелось командовать Калужским полком, а затем и всем Козельским ракетным соединением.

Козельск – это город воинской славы, символ стойкости доблестных защитников своего Отечества ещё со времён, когда гарнизон города на протяжении семи недель сдерживал войско хана Батыя. Эти героические традиции военнослужащие чтят и по сей день, во всём демонстрируя высокие результаты.

– Какие ракетные части в этом году заступили на боевое дежурство?

– В текущем году в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения на боевое дежурство заступил первый ракетный полк Татищевского соединения, оснащённый РК «Ярс» шахтного базирования.

Стоит отметить, что это соединение уникально как по своей структуре, так и по боевому составу. Именно с него в современной России стартовало перевооружение на современные ракетные комплексы «Тополь-М», разработанные отечественной кооперацией промышленности.

Необходимо подчеркнуть, что для перехода на новые ракетные комплексы необходимо модернизировать имеющуюся инфраструктуру позиционного района, построить новые объекты. При этом речь идёт не только о сооружениях военного назначения – в расчёт принимаются и потребности военнослужащих, заступающих на боевое дежурство. Например, для них создаются комфортные бытовые условия и места для отдыха.

– Какова суммарная протяжённость маршрутов боевого патрулирования в позиционных районах ракетных соединений? Насколько они внушительны по своей площади?

– Позиционные районы соединений РВСН размещены на территории 21 субъекта Российской Федерации. Их география обширна – от Тверской до Иркутской области. Развитая инфраструктура позволяет разместить всё необходимое для обеспечения функционирования ракетных комплексов и выполнить поставленную задачу с любой пригодной точки позиционного района.

Мобильные ракетные полки постоянно перемещаются в позиционных районах пусковых установок, обеспечивая скрытность и неопределённость местоположения.

– Что сегодня представляет собой система боевого дежурства в РВСН?

– Ракетные войска стратегического назначения несут непрерывное боевое дежурство. Это высшая форма поддержания боевой готовности и основной вид деятельности РВСН. Дежурные силы РВСН постоянно находятся на центральных пунктах управления Ракетных войск, пунктах управления объединений, соединений и частей, маршрутах боевого патрулирования, узлах связи и технических позициях.

Вся информация о войсках стекается в Центральный командный пункт РВСН. Это своего рода подземный город, из главного зала которого ведётся непрерывный контроль обстановки и обеспечивается своевременное доведение приказов до войск.

Кроме того, в дежурные силы включены дежурные средства, включающие все пусковые установки, ракетное и специальное вооружение, средства управления и связи, а также военная техника, обеспечивающая поддержание их в установленной готовности к применению.

Следует отметить, что система боевого дежурства РВСН – это отлаженный механизм. В зависимости от решаемых задач могут изменяться состав и численность дежурных смен, порядок их подготовки, способы, режимы и порядок несения ими боевого дежурства.

– Как в РВСН меняется управление войсками в ответ на современные вызовы?

– В условиях значительного увеличения количества вызовов и угроз система управления Ракетными войсками стратегического назначения доказала свою эффективность и не претерпит существенных изменений.

В этой системе всегда жёсткая централизация управления, твёрдость и настойчивость в реализации принятых решений и планов, оперативность и гибкость реагирования на изменения обстановки и результаты выполнения принятых решений, личная ответственность командиров всех рангов за принимаемые решения и результаты выполнения поставленных задач подчинёнными частями, а также высокая компетентность, профессионализм, организованность в работе командира и штаба.

– Информируем ли мы США о предстоящих пусках?

– Российская Федерация через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ не менее чем за 24 часа в соответствии с «Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок» 1988 года. В таком уведомлении указываются планируемые дата и место пуска и район падения боеголовок. Соединённые Штаты Америки также представляют России как правопреемнице СССР уведомления обо всех пусках своих МБР и БРПЛ.

– Насколько интенсивно проводились мероприятия боевой подготовки? Какие самые масштабные учения были в этом году? Сколько всего учений было проведено в 2025 году в РВСН?

– 2025 год был насыщен мероприятиями боевой подготовки различного уровня и направленности. Интенсивность мероприятий подготовки, как и в предыдущие годы, была стабильно высокой и обеспечила поддержание обученности как органов управления, так и личного состава РВСН на требуемом уровне.

Наиболее масштабное команд­но-штабное учение в мобильной группировке проведено с Бологовским ракетным соединением. На него привлекались органы управления и формирования других видов и родов войск. Особое внимание было уделено вопросам ведения противодиверсионной борьбы, комплексного противодействия высокоточному оружию условного противника и осуществления охраны полевых позиций и важных объектов с применением беспилотной авиации. Насыщенность мероприятий боевой и оперативной подготовки позволила повысить уровень подготовки личного состава и слаженность органов управления, успешно выполнить все поставленные задачи. Всего в текущем году было проведено более 150 учений различного уровня.

– Как меняются подходы к учениям?

– В РВСН каждое мероприятие подготовки имеет индивидуальный подход как при планировании, так и в его проведении.

С вводом в группировку новых ракетных комплексов мобильного базирования, имеющих расширенные тактические возможности, особенности применения, значительным образом совершенствуются подходы к оперативной подготовке войск, проведению учений с дивизиями и полками, имеющими их на вооружении. Изменяется характер взаимодействия с войсками военных округов, других видов и родов войск.

В ходе манёвренных действий ракетных полков на маршрутах боевого патрулирования совместно отрабатываются актуальные задачи с соединениями и воинскими частями военных округов. Взаимодействие затрагивает вопросы разведки, прикрытия позиционных районов и инженерного оборудования полевых позиций.

С учётом опыта проведения СВО в подготовку войск внедряются новации в обучении специалистов и тактики действий ракетных полков, воинских частей и подразделений обеспечения. При этом совершенствуются вопросы ведения противодиверсионной борьбы и осуществления охраны важных объектов с применением беспилотной авиации, комплексного противодействия высокоточному оружию противника с использованием средств маскировки, имитации и аэрозольного противодействия.

Учениям как высшей форме боевой подготовки мы уделяем особое внимание, активно привлекаем к этим мероприятиям новые образцы вооружения и военной техники.

– В последнее время стремительно увеличивается область применения беспилотных летательных аппаратов. Как вы оцениваете перспективы развития БпЛА в РВСН? Насколько стратегические ракетчики заинтересованы в беспилотниках?

– Безусловно, опыт вооружённых конфликтов последних лет демонстрирует возрастающую роль применения беспилотных систем, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство вооружённой борьбы. Несомненно, и у стратегических ракетчиков данные системы получили место в общей структуре комплексной безопасности стратегических объектов наряду с другими системами активной обороны.

В настоящее время развитие беспилотной авиации в РВСН является одним из приоритетных направлений, успешность реализации которого напрямую влияет на боевую готовность частей и подразделений. В этом году в Ракетных войсках сформирована Служба беспилотных систем, что позволило значительно увеличить численность профессионально обученного личного состава, повысить качество работы подразделений в данном направлении. С учётом стремительного развития беспилотных технологий подразделения РВСН активно оснащаются современными образцами БпЛА. Только за 2025 год парк беспилотных летальных аппаратов увеличен более чем в два раза по сравнению с 2024 годом.

В перспективе планируется оснащение войск многоцелевыми беспилотными системами для решения как обеспечивающих, так и разведывательно-ударных задач.

– В Военной академии РВСН имени Петра Великого с этого года стартовал набор на новую специальность «Робототехника военного и специального назначения». Чему обучают будущих офицеров на этом направлении? Насколько важную роль играют робототехнические системы охраны и беспилотные летательные аппараты в обеспечении безопасности на маршрутах боевого патрулирования и местах постоянной дислокации подразделений?

– Военной академией РВСН был разработан федеральный государственный образовательный стандарт «Робототехника военного и специального назначения». С сентября 2025 года в академии введена новая военная специальность – «Применение беспилотных робототехнических комплексов специального назначения». Если по предыдущей специальности выпускники специализировались на эксплуатации робото­технических комплексов, то по новой специальности их основная задача – организация применения робототехнических комплексов в процессе обеспечения боевого дежурства.

Роль БпЛА в обеспечении безопасности войск на маршрутах боевого патрулирования и в местах постоянной дислокации подразделений становится всё существеннее – их применение показало свою эффективность при решении многих задач, а именно: ведении различных видов разведки, контроле состояния маскировки, мостов, дорог, ограждений, технических и боевых стартовых позиций ракетных полков.

– Какие современные тренажёрные системы поступают в РВСН?

– Поступающие в РВСН учебно-тренировочные средства по-своему уникальны и позволяют совершенствовать навыки ракетчиков как индивидуально, так и в составе расчётов.

Сегодня новейшие тренажёрные системы обеспечивают подготовку расчётов не только дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство, но и других, в том числе специалистов охраны и разведки, позволяя в учебных корпусах отрабатывать решение сложных тактических задач.

Программное обеспечение и состав информации новейших тренажёров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины современных ракетных комплексов. Тренажёры позволяют моделировать в виртуальном пространстве сложную боевую обстановку, динамику перемещения машин на маршрутах боевого патрулирования в экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий. Причём для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёрные комплексы, которые объединены в глобальную учебно-тренировочную сеть и обеспечивают проведение занятий по единому замыслу.

– Какими успехами стратегические ракетчики отметились в спортивной сфере в прошедшем году? Как прошла сдача нормативов физической подготовки в Командовании РВСН?

– Спорт в РВСН всегда был в почёте. Достаточно сказать, что за всю историю войск в них проходили службу 20 чемпионов Олимпийских игр. Количество офицеров и служащих Ракетных войск, демонстрирующих высокие спортивные результаты, растёт с каждым годом. Наиболее высокие результаты стратегические ракетчики в этом году показали на чемпионатах и Кубках Вооружённых Сил РФ, а также на международных турнирах по стрельбе из штатного или табельного оружия, армейскому рукопашному бою и гиревому спорту.

Так, майор Дмитрий Турищев, начальник курса филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, в этом году достойно представил Ракетные войска на соревнованиях по гиревому спорту. Он завоевал золотые медали на IV Военно-спортивных играх стран СНГ, чемпионате Вооружённых Сил по гиревому многоборью, Кубке Вооружённых Сил Российской Федерации, Кубке России по гиревому спорту. В ноябре он во второй раз стал чемпионом мира по этому виду спорта.

В июне этого года офицеры Командования РВСН впервые приняли участие в Кубке Вооружённых Сил Российской Федерации по альпинизму «Эльбруссиада» и подняли флаг РВСН на вершину Эльбруса.

В сентябре комиссией Управления физической подготовки и спорта ВС РФ была проведена контрольная проверка уровня физической подготовленности военнослужащих Командования РВСН. По результатам проверки офицеры Командования РВСН в очередной раз показали высокие спортивные результаты и получили оценку «отлично».

– Ежегодно в Вооружённых Силах РФ лучшим формированиям присваиваются почётные наименования ударных. Сколько таких подразделений в РВСН в этом году?

– Подготовка ударных воинских частей и подразделений в РВСН выведена в отдельное направление работы командования. В этом году в перечень ударных соединений, воинских частей и подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации включены 13 воинских частей и 24 подразделения Ракетных войск.

– Какие соединения РВСН вы можете выделить в лучшую сторону по итогам уходящего года?

– В лучшую сторону военный совет РВСН в этом году определил: в подвижной группировке – Йошкар-Олинское соединение, в группировке войск шахтного базирования – Козельскую ракетную дивизию.

– Сергей Викторович, что вы хотите пожелать ракетчикам, ветеранам РВСН?

– От имени военного совета Ракетных войск стратегического назначения и себя лично сердечно поздравляю личный состав, ветеранов, учёных, конструкторов, рабочих и служащих с праздником – с 66-й годовщиной со дня образования РВСН!

В год 80-летия Великой Победы мы особенно остро ощущаем связь времён и поколений. Наши доблестные воины-ракетчики являются достойными наследниками тех, кто в 1945 году одержал Великую Победу над фашизмом. Сегодня РВСН стоят на страже мирного неба, являясь надёжным щитом безопасности и суверенитета нашего государства.

Ракетные войска стратегического назначения — это слаженный боевой организм, оснащённый самыми современными образцами вооружения и военной техники. Благодаря самоотверженному ратному труду воинов-ракетчиков, высокому качеству и надёжности новейшего стратегического ракетного вооружения, а также чёткой системе боевого дежурства войска успешно решают важнейшие задачи по укреплению обороноспособности государства. Выражаю искреннюю благодарность всему личному составу РВСН за проявленные самоотверженность, профессионализм и верность воинскому долгу.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия всем ракетчикам, ветеранам, разработчикам и испытателям ракетной техники, а также их семьям. Пусть профессиональные достижения и личное счастье сопутствуют вам в вашей ответственной работе на благо Отечества!

