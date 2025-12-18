Бангладеш рассматривает возможность строительства завода по производству автоматов Калашникова

ЦАМТО, 17 декабря. Бангладеш и Россия ведут предварительные переговоры о создании на территории южноазиатской страны предприятия по производству автоматов Калашникова, заявил "РИА Новости" посол Бангладеш в России Назрул Ислам.

"Рассматривается возможность создания в Бангладеш завода по производству автоматов Калашникова. Переговоры продолжаются. Недавно начальник штаба Сухопутных войск провел предварительные обсуждения по этому вопросу", – сказал Н.Ислам.

Посол подчеркнул, что проект имеет для Бангладеш стратегическое значение с учетом масштабов национальных Вооруженных сил и экспортного потенциала.

"У нас большая армия. Мы считаем, что этот завод сможет обеспечивать не только нас, но и другие развивающиеся страны, если будет реализован соответствующий план", – пояснил дипломат.

При этом он отметил, что продвижение проекта будет поэтапным. По его словам, реальные шаги по продвижению проекта, вероятно, будут возможны после завершения предстоящих всеобщих выборов в Бангладеш и принятия решений в Москве. Он также указал, что сложность передачи технологий является одним из ключевых факторов, влияющих на сроки реализации данной инициативы, передает "РИА Новости".